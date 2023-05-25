Тіну Кароль зацькували за невдалу міміку та позу – українці незадоволені

Українська співачка Тіна Кароль під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська співачка, ведуча та народна артистка України Тіна Кароль поділилися новими кадрами свого творчого життя. Популярна виконавиця показала свій виступ на сцені, на який вона вдягла довгу та відверту сукню чорного кольору.

Відповідні кадри Тіна Кароль розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"#тінакароль #tinakarol", – коротко підписала відео зі свого виступу українська виконавиця.

Численні підписники української співачки не змогли пройти повз та висловили свою думку. Хтось почав писати компліменти на адресу Тіни Кароль, а хтось, навпаки, написав негативні коментарі під кадрами з виступу української артистки.

"Тіні заважає на сцені мімічне кокетство і виставляє чомусь правий бік . Таке враження , що вона іноді забуває , що стоїть на сцені. Це помітно дуже , і не виглядає естетично. Багато кокетства . Частіше потрібно продивлятись у запису свої звички та жести. Любов до себе , не повинна заважати , а підкреслювати свою красу і манери", "Мыльная опера в интерпретации black red white Кармен", "Это у Тины уже даже не кокетство – это п*рно", "@tina_karol Як це красиво,дуже ніжно і ніжно,дуже зворушливо .Ви неймовірна.Ви та людина яка нас надихає ,дарує свою любов та тепло. Ви та зірка і людина з якою можна не боятися за майбутнє України та української нації. Ми завжди поруч з вами,ваша підтримка та ваш тил. @tina_karol", – написали люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скріншот з Instagram

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