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"Це помітно дуже": українці висміяли Тіну Кароль за невдалу міміку

25 травня 2023 12:57
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Тіну Кароль зацькували за невдалу міміку та позу – українці незадоволені
Українська співачка Тіна Кароль під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська співачка, ведуча та народна артистка України Тіна Кароль поділилися новими кадрами свого творчого життя. Популярна виконавиця показала свій виступ на сцені, на який вона вдягла довгу та відверту сукню чорного кольору.

Відповідні кадри Тіна Кароль розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Численні підписники української співачки не змогли пройти повз та висловили свою думку. Хтось почав писати компліменти на адресу Тіни Кароль, а хтось, навпаки, написав негативні коментарі під кадрами з виступу української артистки.

"Тіні заважає на сцені мімічне кокетство і виставляє чомусь правий бік . Таке враження , що вона іноді забуває , що стоїть на сцені. Це помітно дуже , і не виглядає естетично. Багато кокетства . Частіше потрібно продивлятись у запису свої звички та жести. Любов до себе , не повинна заважати , а підкреслювати свою красу і манери", "Мыльная опера в интерпретации black red white Кармен", "Это у Тины уже даже не кокетство – это п*рно", "@tina_karol Як це красиво,дуже ніжно і ніжно,дуже зворушливо .Ви неймовірна.Ви та людина яка нас надихає ,дарує свою любов та тепло. Ви та зірка і людина з якою можна не боятися за майбутнє України та української нації. Ми завжди поруч з вами,ваша підтримка та ваш тил. @tina_karol", – написали люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Тіни Кароль
Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Тіни Кароль
Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Тіни Кароль
Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Тіна Кароль показала себе на ніжній фотосесії.

Раніше ми розповідали про те, що співачка Тіна Кароль без макіяжу показала себе на обкладинці глянцевого журналу.

Також ми повідомляли про те, що українська артистка Тіна Кароль показала свій заміський будинок.

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