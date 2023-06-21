Тіна Кароль показала, як вона рухається – українці не оцінили

Українська співачка Тіна Кароль в студії звукозапису. Фото: instagram.com/p/CtgrhSmLlob/?hl=ru

Відома українська співачка та народна артистка України Тіна Кароль звернулася до своїх шанувальників. Популярна виконавиця закликала слухати її нову пісню та показала, як вона танцює в залі під свій новий трек.

Відповідне відео з'явилося на офіційній сторінці Тіни Кароль в соціальній мережі Instagram.

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Багато хто знає, що навколо творчості української співачки був серйозний скандал. Справа в тому, що кліп на свою нову пісню "МЕД/HONEY" Тіна Кароль знімала за участю росіян, тому українці точно не зраділи його виходу та почали критикувати її.

Пізніше Тіна Кароль видалила цей кліп та перезняла його, а тепер вона показала, як вона танцює під нього. Співачка показала себе в довгих широких штанах, чорному топі та на каблуках, рухаючись під трек під променями сонця, які на неї падали.

"МЕД / HONEY Слухай на всіх стрімінгових платформах", — коротко підписала свій відеоролик Тіна Кароль.

Користувачі мережі, які підписані на українську співачку в Instagram, не змогли просто так пройти повз її нове відео. Тому під кадрами, де танцює Тіна Кароль, почали з’являтися численні коментарі з невдоволеними словами людей.

Скільки на неї дивлюся, і взагалі не викликає емоцій.

Що не пісня, повна д*рня… неможливо слухати… завжди на радіо перемотую…

Вона мене почала дратувати, як почала на других артистів бруд нести, хоча раніше слухала її пісні, така високомірна стала.

Ось, як добре, танцює, і все в країні чудово, радісно за Вас.

Таких, хто так випендрюється, на українській естраді немає.

Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Тіна Кароль показала себе в ніжному образі.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Тіна Кароль показала себе у відвертій сукні.

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