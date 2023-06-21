Тіна Кароль показала, як вона рухається – українці не оцінили

"Така високомірна стала": Тіна Кароль почала не на жарт дратувати українців
Відома українська співачка та народна артистка України Тіна Кароль звернулася до своїх шанувальників. Популярна виконавиця закликала слухати її нову пісню та показала, як вона танцює в залі під свій новий трек.
Відповідне відео з'явилося на офіційній сторінці Тіни Кароль в соціальній мережі Instagram.
Багато хто знає, що навколо творчості української співачки був серйозний скандал. Справа в тому, що кліп на свою нову пісню "МЕД/HONEY" Тіна Кароль знімала за участю росіян, тому українці точно не зраділи його виходу та почали критикувати її.
Пізніше Тіна Кароль видалила цей кліп та перезняла його, а тепер вона показала, як вона танцює під нього. Співачка показала себе в довгих широких штанах, чорному топі та на каблуках, рухаючись під трек під променями сонця, які на неї падали.
"МЕД / HONEY Слухай на всіх стрімінгових платформах", — коротко підписала свій відеоролик Тіна Кароль.
Користувачі мережі, які підписані на українську співачку в Instagram, не змогли просто так пройти повз її нове відео. Тому під кадрами, де танцює Тіна Кароль, почали з’являтися численні коментарі з невдоволеними словами людей.
- Скільки на неї дивлюся, і взагалі не викликає емоцій.
- Що не пісня, повна д*рня… неможливо слухати… завжди на радіо перемотую…
- Вона мене почала дратувати, як почала на других артистів бруд нести, хоча раніше слухала її пісні, така високомірна стала.
- Ось, як добре, танцює, і все в країні чудово, радісно за Вас.
- Таких, хто так випендрюється, на українській естраді немає.
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