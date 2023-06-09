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"Танцы на костях": Анну Тринчер захейтили за хайп во время войны

9 июня 2023 11:43
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Анна Тринчер получила критику из–за своего выступления – певицу обвинили в хайпе
Молодая украинская певица Анна Тринчер во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молодая украинская исполнительница, актриса и блогерша Анна Тринчер рассказала о премьере новой песни. Популярная артистка показала репетицию на сцене и получила много критики за внешний вид, концерт во время войны и свое поведение на сцене.

Соответствующее видео Анна Тринчер разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Премьера Слушайте песню "Кропива" на всех площадках, ссылки в сторис!" — подписала свое видео известная украинская певица Анна Тринчер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

Многие пользователи сети и люди, которые подписаны на украинскую исполнительницу, не смогли проигнорировать ее новую публикацию. Подписчики стали критиковать Анну Тринчер за ее выступление и внешний вид, оставляя комментарии.

"Какой "афигенный" лук. Ничего еще страшнее найти не смогла?", "Люди ищут помощь в эвакуации пострадавших из Херсона и Новой Каховки. А Вы вместо того, чтобы популяризировать все призывы о помощи, забиваете инфопространство украинцев своим днем", "Аншлаг, это уже называется танцы на костях, на левом берегу Херсона утопленники плавают. А у них песни, танцы и любовь", "Мне кажется, что поведение на сцене напоминает Дорофееву!?", "Слышу "крапива" вспоминаю поплавского. Вы теперь на одном уровне", оставили свое мнение в комментариях подписчики украинской артистки.

Комментарии со страницы Анны Тринчер
Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Анны Тринчер
Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Анны Тринчер
Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что популярная украинская певица Анна Тринчер получила критику за маты во время работы ПВО.

Ранее мы рассказывали о том, что известная певица Анна Тринчер сообщила об ухудшении здоровья после операции.

Также мы сообщали о том, что украинская артистка Анна Тринчер опозорилась в эфире известного телешоу.

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