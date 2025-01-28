Александр Терен намекнул на расставание с Инной Белень — фото

Терен подогрел слухи о расставании с победительницей "Холостяка"
Ветеран российско-украинской войны Александр Будько, известный по позывному Терен, подогрел слухи о расставании со своей девушкой Инной Белень. Главный герой шоу "Холостяк-13" заговорил об одиночестве.
Неоднозначной публикацией воин поделился в Instagram.
Терен намекнул на расставание с Белень
В последнее время в сети начали ходить слухи о неурядицах между влюбленными, особенно после языкового скандала с девушкой на одном из интервью'ю.
На фоне слухов Терен в stories показал затемненную комнату, в которой сейчас проводит много времени за работой над новой книгой. Неожиданно ветеран заговорил о непростом периоде в жизни и признался, что работает с психологом.
"Каждый мой день начинается с этого места. Только что здесь закончилась сессия с психологом. Это спасает меня сейчас, ведь я остался наедине со многими проблемами, которые обычно решают вместе", — написал Терен.
Тем временем избранница бывшего "холостяка" также взволновала поклонников неоднозначной публикацией.
"Чтобы огонек между двумя людьми не погас, оба человека должны вкладываться", — написала Инна.
Ранее Ирина Билык впервые призналась, в каких отношениях с бывшим Ани Лорак. Также Анастасия Цымбалару отреагировала на слухи о романе с известным ведущим.
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