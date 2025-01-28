Олександр Терен натякнув на розставання з Інною Бєлєнь — фото

Терен підігрів чутки про розставання з переможницею "Холостяка"
Ветеран російсько-української війни Олександр Будько, відомий за позивним Терен, підігрів чутки про розставання зі своєю дівчиною Інною Бєлєнь. Головний герой шоу "Холостяк-13" заговорив про самотність.
Неоднозначною публікацією воїн поділився в Instagram.
Терен натякнув на розставання з Бєлєнь
Останнім часом у мережі почали ходити чутки про негаразди між закоханими, особливо після мовного скандалу із дівчиною на одному з інтерв'ю.
На тлі чуток Терен у stories показав затемнену кімнату, в якій наразі проводить багато часу за роботою над новою книгою. Несподівано ветеран заговорив про непростий період у житті та зізнався, що працює з психологом.
"Кожен мій день починається з цього місця. Щойно тут закінчилася сесія із психологом. Це рятує мене зараз, адже я залишився наодинці із багатьма проблемами, які зазвичай вирішують разом", — написав Терен.
Тим часом обраниця колишнього "холостяка" також схвилювала шанувальників неоднозначною публікацією.
"Щоб вогник між двома людьми не згас, обидві людини повинні вкладатися", — написала Інна.
Раніше Ірина Білик вперше зізналася, у яких стосунках з колишнім Ані Лорак. Також Анастасія Цимбалару відреагувала на чутки про роман з відомим ведучим.
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