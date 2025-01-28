Олександр Терен натякнув на розставання з Інною Бєлєнь — фото

Олександр "Терен" Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu

Ветеран російсько-української війни Олександр Будько, відомий за позивним Терен, підігрів чутки про розставання зі своєю дівчиною Інною Бєлєнь. Головний герой шоу "Холостяк-13" заговорив про самотність.

Неоднозначною публікацією воїн поділився в Instagram.

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Терен натякнув на розставання з Бєлєнь

Останнім часом у мережі почали ходити чутки про негаразди між закоханими, особливо після мовного скандалу із дівчиною на одному з інтерв'ю.

На тлі чуток Терен у stories показав затемнену кімнату, в якій наразі проводить багато часу за роботою над новою книгою. Несподівано ветеран заговорив про непростий період у житті та зізнався, що працює з психологом.

"Кожен мій день починається з цього місця. Щойно тут закінчилася сесія із психологом. Це рятує мене зараз, адже я залишився наодинці із багатьма проблемами, які зазвичай вирішують разом", — написав Терен.

Терен заговорив про проблеми. Фото: instagram.com/tsvit_terenu

Тим часом обраниця колишнього "холостяка" також схвилювала шанувальників неоднозначною публікацією.

"Щоб вогник між двома людьми не згас, обидві людини повинні вкладатися", — написала Інна.

Інна Бєлєнь натякнула на розставання. Фото: instagram.com/innka_belen

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