Злата Огневич показала себя до популярности — архивные кадры

Украинская певица Злата Огневич в клипе на свою песню "Полюбила". Фото: скриншот с YouTube

Украинская исполнительница и бывшая главная героиня романтического телепроекта "Холостячка" Злата Огневич показала, какой она была раньше. Популярная артистка показала, как она шла к своей популярности, и рассказала о своем пути с ошибками.

Соответствующими кадрами Злата Огневич поделилась на своей странице в Instagram.

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Путь к популярности

Известная украинская певица Злата Огневич показала архивные кадры, где ее можно увидеть в ранние годы. На видео бывшая главная героиня шоу "Холостячка" показала, как она выступала на сценах до того, как стала популярной.

Она отметила, что ее путь к популярности был с большими ошибками, но он был именно ее.

"Мой путь. Тернистый, с ошибками, но мой!" — подписала свои кадры Злата Огневич.

Публикация со страницы Златы Огневич. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети

Архивные кадры украинской певицы сразу же получили большую реакцию от ее фолловеров. Люди начали комментировать это видео, выражая свое мнение о Злате Огневич.

Я почувствовала вас прямо на все 100% после "Холостячки", вы для меня открылись не только как певица с классным голосом, а как вау, как женщина, как замечательный человек, личность, а больше всего люблю и спасибо за песню "За лесами-горами", это просто...

Вы магнетическая, очаровательная, как всегда, а еще добрая, отзывчивая прежде всего женщина, а потом певица. Наша гордость и будущее

Злата, ты так была красива и неповторима, зачем делаешь уколы красоты? Не нужно быть одинаковыми, нужно быть индивидуальными!

Первая песня, о которой я о Вас узнала, как о замечательной исполнительнице, песня "Далеко", а дальше — "Зозуля", все Ваши следующие композиции. Очень нравится Ваше творчество

Комментарий со страницы Златы Огневич. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Златы Огневич. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Златы Огневич. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Златы Огневич. Фото: скриншот из Instagram

Обращение в полицию

Не так давно украинская певица обращалась в полицию из-за одного наглого поклонника. Оказывается, он постоянно ей пишет, а на этот раз он даже заявил, что якобы едет на встречу с ней. Поэтому Злата Огневич обращалась в полицию.

"Сегодня написала заявление в Печерском отделении. До последнего давала шанс, но... Человек звонит мне, пишет смс, звонит консьержу и преследует", — призналась украинская певица.

Stories со страницы Златы Огневич. Фото: скриншот из Instagram

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