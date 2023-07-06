Злата Огнєвич згадала, як на неї викликали поліцію – відверте зізнання

Колишня героїня реаліті-шоу "Холостячка" Злата Огнєвич на фотосесії. Фото: instagram.com/p/CrNqWT1IVvu/

Відома українська співачка та головна героїня романтичного реаліті-шоу "Холостячка-2" Злата Огнєвич відверто розповіла про своє життя. Українська артистка та телеведуча розповіла, як її сусіди колись викликали на неї правоохоронні органи за її спів у квартирі.

Про це Злата Огнєвич розповіла у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Напевно, в житті кожної людини є ті самі сусіди, які постійно та голосно роблять ремонт у своїй квартирі. Причому, роблять вони його чи не все життя, як здається. Ось і в житті української співачки Злати Огнєвич також є такі сусіди.

Українська співачка Злата Огнєвич на фотосесії. Фото: instagram.com/p/CuUUUZYICx8/

Українська артистка досить активно веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться зі своїми шанувальниками різними подробицями свого творчого та особистого життя. Цього разу вона поскаржилася на те, що її сусіди занадто голосно роблять ремонт у своїй квартирі.

Ба більше, згідно з законодавством, існує певний ліміт часу, якого необхідно дотримуватися сусідам. Втім, сусіди Злати постійно порушують це правило. Сама ж артистка зазначила, що не звертала б на це уваги, якби вони колись не викликали поліцію через те, що вона співала в квартирі.

Stories співачки Злати Огнєвич. Фото: скріншот з Instagram

"Тепер це мій будильник, плей-лист, подкаст, тощо. Люди живуть життям, роблять ремонт. Значить, все буде добре. Масштаб робіт настільки великий, що мені дуже хочеться подивитися на результат. І це роблять сусіди, які викликали поліцію через мої співи, а зараз самі час від часу порушують графік ремонту та шуму. Ось такі справи", — невдоволено стверджує українська співачка.

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