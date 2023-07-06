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Злата Огнєвич згадала, як на неї викликали поліцію: "Порушують графік"

6 липня 2023 11:09
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Злата Огнєвич згадала, як на неї викликали поліцію – відверте зізнання
Колишня героїня реаліті-шоу "Холостячка" Злата Огнєвич на фотосесії. Фото: instagram.com/p/CrNqWT1IVvu/
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська співачка та головна героїня романтичного реаліті-шоу "Холостячка-2" Злата Огнєвич відверто розповіла про своє життя. Українська артистка та телеведуча розповіла, як її сусіди колись викликали на неї правоохоронні органи за її спів у квартирі.

Про це Злата Огнєвич розповіла у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Напевно, в житті кожної людини є ті самі сусіди, які постійно та голосно роблять ремонт у своїй квартирі. Причому, роблять вони його чи не все життя, як здається. Ось і в житті української співачки Злати Огнєвич також є такі сусіди.

Злата Огневич
Українська співачка Злата Огнєвич на фотосесії. Фото: instagram.com/p/CuUUUZYICx8/

Українська артистка досить активно веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться зі своїми шанувальниками різними подробицями свого творчого та особистого життя. Цього разу вона поскаржилася на те, що її сусіди занадто голосно роблять ремонт у своїй квартирі.

Ба більше, згідно з законодавством, існує певний ліміт часу, якого необхідно дотримуватися сусідам. Втім, сусіди Злати постійно порушують це правило. Сама ж артистка зазначила, що не звертала б на це уваги, якби вони колись не викликали поліцію через те, що вона співала в квартирі.

Stories Злати Огнєвич
Stories співачки Злати Огнєвич. Фото: скріншот з Instagram

"Тепер це мій будильник, плей-лист, подкаст, тощо. Люди живуть життям, роблять ремонт. Значить, все буде добре. Масштаб робіт настільки великий, що мені дуже хочеться подивитися на результат. І це роблять сусіди, які викликали поліцію через мої співи, а зараз самі час від часу порушують графік ремонту та шуму. Ось такі справи", — невдоволено стверджує українська співачка.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська артистка Злата Огнєвич показала свою реакцію на зустріч росіянки в Хорватії.

Раніше ми розповідали про те, що українська співачка Злата Огнєвич показала місце, де вона побачила розстріл людини.

Також ми повідомляли про те, що співачка та телеведуча Злата Огнєвич відреагувала на підрив Каховської ГЕС.

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