Злата Огнєвіч показала себе до популярності — архівні кадри

Тернистий шлях до мрії: Злата Огнєвіч показала себе до популярності
Українська виконавиця і колишня головна героїня романтичного телепроєкту "Холостячка" Злата Огнєвіч показала, якою вона була раніше. Популярна артистка показала, як вона йшла до своєї популярності, і розповіла про свій шлях з помилками.
Відповідними кадрами Злата Огнєвіч поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Шлях до популярності
Відома українська співачка Злата Огнєвіч показала архівні кадри, де її можна побачити у ранні роки. На відео колишня головна героїня шоу "Холостячка" показала, як вона виступала на сценах до того, як стала популярною.
Вона зазначила, що її шлях до популярності був з великими помилками, але він був саме її.
"Мій шлях. Тернистий, з помилками, але мій!" — підписала свої кадри Злата Огнєвіч.
Реакція мережі
Архівні кадри української співачки одразу ж отримали неабияку реакцію від її фоловерів. Люди почали коментувати це відео, висловлюючи свою думку про Злату Огнєвіч.
- Я відчула вас прямо на всі 100% після "Холостячки", ви для мене відкрились не тільки як співачка з класним голосом, а як вау, як жінка, як чудова людина, особистість, а найбільше люблю і дякую за пісню "За лісами-горами", це просто...
- Ви магнетична, чарівна, як завжди, а ще добра, чуйна перш за все жінка, а потім співачка. Наша гордість і майбутнє
- Злата, ти така була красива і неповторна, навіщо робиш уколи краси? Не треба бути однаковими, треба бути індивідуальною!
- Перша пісня, з якої я про Вас дізналася як про чудову виконавицю, пісня "Далеко", а далі — "Зозуля", всі Ваші наступні композиції. Дуже подобається Ваша творчість
Звернення до поліції
Не так давно українська співачка зверталася до поліції через одного нахабного залицяльника. Виявляється, він постійно їй пише, а цього разу він навіть заявив, що нібито їде на зустріч з нею. Через це Злата Огнєвіч зверталася до поліції.
"Сьогодні написала заяву в Печерському відділенні. До останнього давала шанс, але… Людина дзвонить мені, пише смс, дзвонить конс’єржу і переслідує", — зізналася українська співачка.
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