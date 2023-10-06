Злата Огнєвіч показала себе до популярності — архівні кадри

Українська співачка Злата Огнєвіч у кліпі на свою пісню "Полюбила". Фото: скриншот з YouTube

Українська виконавиця і колишня головна героїня романтичного телепроєкту "Холостячка" Злата Огнєвіч показала, якою вона була раніше. Популярна артистка показала, як вона йшла до своєї популярності, і розповіла про свій шлях з помилками.

Відповідними кадрами Злата Огнєвіч поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Шлях до популярності

Відома українська співачка Злата Огнєвіч показала архівні кадри, де її можна побачити у ранні роки. На відео колишня головна героїня шоу "Холостячка" показала, як вона виступала на сценах до того, як стала популярною.

Вона зазначила, що її шлях до популярності був з великими помилками, але він був саме її.

"Мій шлях. Тернистий, з помилками, але мій!" — підписала свої кадри Злата Огнєвіч.

Публікація зі сторінки Злати Огнєвіч. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі

Архівні кадри української співачки одразу ж отримали неабияку реакцію від її фоловерів. Люди почали коментувати це відео, висловлюючи свою думку про Злату Огнєвіч.

Я відчула вас прямо на всі 100% після "Холостячки", ви для мене відкрились не тільки як співачка з класним голосом, а як вау, як жінка, як чудова людина, особистість, а найбільше люблю і дякую за пісню "За лісами-горами", це просто...

Ви магнетична, чарівна, як завжди, а ще добра, чуйна перш за все жінка, а потім співачка. Наша гордість і майбутнє

Злата, ти така була красива і неповторна, навіщо робиш уколи краси? Не треба бути однаковими, треба бути індивідуальною!

Перша пісня, з якої я про Вас дізналася як про чудову виконавицю, пісня "Далеко", а далі — "Зозуля", всі Ваші наступні композиції. Дуже подобається Ваша творчість

Коментар зі сторінки Злати Огнєвіч. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Злати Огнєвіч. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Злати Огнєвіч. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Злати Огнєвіч. Фото: скриншот з Instagram

Звернення до поліції

Не так давно українська співачка зверталася до поліції через одного нахабного залицяльника. Виявляється, він постійно їй пише, а цього разу він навіть заявив, що нібито їде на зустріч з нею. Через це Злата Огнєвіч зверталася до поліції.

"Сьогодні написала заяву в Печерському відділенні. До останнього давала шанс, але… Людина дзвонить мені, пише смс, дзвонить конс’єржу і переслідує", — зізналася українська співачка.

Stories зі сторінки Злати Огнєвіч. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Злата Огнєвіч розповіла про неадекватного сусіда.

Раніше ми розповідали про те, що співачка Злата Огнєвіч показала свого батька, який повернувся з передової.

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