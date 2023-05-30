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"Ты колхозница": Тину Кароль сравнили с Ани Лорак

30 мая 2023 14:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Тина Кароль показала себя в откровенном платье – певица продемонстрировала свою фигуру
Украинская певица Тина Кароль во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская исполнительница, телеведущая и народная артистка Украины Тина Кароль поделилась снимками с новой фотосессии. Популярная артистка предстала перед камерой в нежном платье, которое подчеркивало ее фигуру, а также подняла тему женственности.

Соответствующие фотографии Тина Кароль разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Сила женственности действительно чрезвычайна, особенно, в сложный период. Украинки обладают врожденной способностью оставаться крепкими и устойчивыми в условиях неурядиц, вдохновляя окружающих своей несокрушимой уверенностью и грацией",  – написала украинская исполнительница Тина Кароль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Многие пользователи сети и подписчики народной артистки Украины решили не молчать и начали обсуждать новые фотографии. Люди стали оставлять много комментариев, где начали писать разные мнения относительно фото Тины Кароль.

"Ты дешевая изначально, ещё когда взяла Ани Лорак – только наоборот, что высмеял квартал когда–то, где бы ты была, если бы все любимые артисты могли выступать?! Ты колзозница, и дом культуры в Ивано–Франковске твой уровень. И рано или поздно ты займешь свое место", "Ой, я на первом фото не сразу платье увидела. Думаю – ого Тина дала", "Если вам сегодня очень жарко.. – не переживайте, это Тина Кароль решила царапнуть пост и убить всех собой" , "Если возле @tina_karol , есть мужчина, который до сих пор не сделал ей предложение – он дурбецало... Тино", – пишут люди в комментариях.

Комментарии со страницы Тины Кароль
Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Тины Кароль
Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Тины Кароль
Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская исполнительница Тина Кароль показала фото со смелой фотосессии.

Раньше мы рассказывали о том, что известная артистка Тина Кароль показала себя без косметики и фотошопа.

Также мы сообщали о том, что украинская певица Тина Кароль показала подарок от умершего мужа.

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