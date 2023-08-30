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"Ты обоср*лся": Андрей Бедняков эмоционально обратился к лидеру группы "Звери"

30 августа 2023 12:35
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Андрей Бедняков захейтил лидера российской группы Звери – эмоциональное обращение
Звезда трэвел-шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков в своей программе. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинский актер и ведущий, звезда трэвел-шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков обратился к лидеру российской группы "Звери" Роману Билыку. Известный телеведущий эмоционально отреагировал на то, как Роман Билык спел для российских военных на Донбассе.

Соответствующее обращение появилось в разделе Stories на официальной странице Андрея Беднякова в Instagram.

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Как утверждает украинский телеведущий, он раньше общался с лидером российской группы. Более того, в Stories Андрея Беднякова можно заметить и общую фотографию, где он сидит на разрисованной стене вместе с Романом Билыком.

По словам украинского актера, у российского исполнителя всегда была "здоровая позиция". Андрей заметил, что раньше он мог долго обсуждать с Романом Мариуполь, уничтоженный российскими оккупантами, для которых он выступал.

Андрей Бедняков
Украинский ведущий Андрей Бедняков во время своего выступления во Львове. Фото: Instagram Андрея Беднякова

Украинский ведущий не может понять, что сделали с лидером российской группы, чтобы он так изменился.

"У тебя же всегда была "здоровая" позиция. Мы же могли поговорить долго о Мариуполе. О городе, который сравняли с землей те, для которых ты со своим балалайщиком пел песни. Что с вами там делают?! Загадка! Да. Так бывает. Пока "девочки, мальчики танцуют", ты, Рома, обоср*лся! Живи с этим! Рокер, бл*ть", — эмоционально обратился к российскому артисту Андрей Бедняков.

Stories Андрея Беднякова
Stories Андрея Беднякова с лидером российской группы "Звери". Фото: скриншот из Instagram

Что сделал Роман Билык?

Недавно лидер российской группы "Звери" ездил на Донбасс, где давал концерты для российских военных. На видео можно заметить, что сначала Роман Билык смотрит за пуском снаряда, а затем начинает петь для россиян.

Позиция российской группы "Звери"

Не так давно российская группа высказывалась против полномасштабной войны в Украине. Сначала в группе утверждали, что они против военных действий, а потом отмечали, что нужно как можно скорее решить этот вопрос за столом переговоров.

Публикация российской группы "Звери"
Высказывания российской группы "Звери" по поводу войны. Фото: скриншот с Facebook

Впрочем, потом эта публикация исчезла из социальной сети, после чего лидер группы выступил на фронте для россиян.

Напомним, мы писали о том, что лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк высмеял выступление солиста российской группы "Звери" на Донбассе.

Ранее мы рассказывали, что украинский телеведущий Андрей Бедняков показал милое фото со своим маленьким сыном.

Также мы сообщали о том, что ведущий и актер Андрей Бедняков тронул украинцев.

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