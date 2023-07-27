Леся Никитюк показала рекламу ОККО – ведущая получила кучу хейта

Ведущая "Хто зверху?" Леся Никитюк в развлекательном шоу Improv Live Show. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская телеведущая, ведущая шоу "Хто зверху?" Леся Никитюк опозорилась из-за своей рекламы. Украинская ведущая показала рекламу известной заправки ОККО, поделившись фото оттуда, и получила большое количество критики от украинцев.

Соответствующими фотографиями Леся Никитюк поделилась на своей странице в Instagram.

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Украинская ведущая показала рекламу известной сети АЗК ОККО, сделав там фотографии. На снимках Леся стоит около автомобиля в платье, которое подчеркивает ее стройную фигуру, и держит в руке стакан с кофе. А на одном из фото она даже заправляет свой элитный автомобиль.

"Вы сегодня заправились? Потому что я проверю. Кстати, пью этот кофе за экватор проекта "ОКО ЗА ОКО" и за хорошие результаты, которых мы с вами вместе достигли! Ведь уже собрано 200 млн грн на оружие для ТрО! А это значит, что половина пути пройдена", — подписала свои фотографии Леся Никитюк.

Но пользователи сети не очень оценили новую публикацию украинской ведущей, поэтому под фотографиями активно стали появляться недовольные слова людей. Под фото подписчики Леси Никитюк начали травить ее за рекламу заправки.

Леся, не позорься на этих заправках ОККО, портишь себе карму

Лесюня, деньги не пахнут? Блин, но в мире последних событий и скандалов с ОККО...

Ужасная заправка! После их топлива автомобиль становится на капремонт двигателя! Очень досадно, что за деньги вы рекламируете эту г*мнозаправку

Ты полная ид*отка… ОККО — российская заправка, и вот прилеты снова по городам… Пока банили их, пока покой был

Комментарии со страницы Леси Никитюк. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Леси Никитюк. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Леси Никитюк. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Леси Никитюк. Фото: скриншот из Instagram

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