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"Тело — это не душа!": украинцы осудили Анну Тринчер за чрезмерную откровенность

10 июля 2023 15:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Анна Тринчер показала свое тело в откровенном купальнике – украинцы осудили
Украинская певица Анна Тринчер во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молодая украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер поделилась интересными кадрами. Популярная исполнительница показала себя в одном купальнике, который подчеркивал все ее формы, и подняла тему красоты в глазах смотрящего.

Соответствующими кадрами Анна Тринчер поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

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Всем известно, что украинская артистка недавно сделала себе пластическую операцию, увеличив грудь. Теперь она решила показать себя во всей красе, демонстрируя свое тело в откровенном купальнике.

"Красота в глазах того, кто смотрит. Раньше никогда не понимала это выражение… а сейчас не только понимаю, но и чувствую… действительно я могу видеть в человеке красоту, трудолюбие, огонь в глазах, а другая женщина/мужчина в том же человеке увидит "тупость", не профессионализм и еще много много плохих качеств (Учитесь видеть этот мир прекрасным — это и есть отражение вашей души", — написала Анна Тринчер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

Впрочем, не все подписчики украинской певицы заценили ее кадры, обвинив ее в излишней откровенности. Люди в комментариях начали делиться на два типа: кто-то стал писать комплименты о внешности Анны Тринчер, а кто-то — травить ее за эти кадры.

  • Вы мне нравитесь.... Красиво, но для домашнего просмотра
  • Тело — это не душа! Чтобы показать душу — не обязательно показывать ляжки, городской…, это уже все показывают, надоело, и молодых много красивых, а найти красивую душу и изюминку в человеке — сейчас сложнее, поскольку многие помешаны больше на внешности! С возрастом видишь больше, чем тело, и лучше видно, что представляет собой человек… но явно не открытое тело!
  • Такую конфетку из себя сделала
  • Госпожа Анна, которая вы невероятная, очень красивая и привлекательная девушка
Комментарии со страницы Анны Тринчер
Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Анны Тринчер
Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Анны Тринчер
Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что молодая украинская певица Анна Тринчер вспомнила свое детство.

Ранее мы рассказывали о том, что известная артистка Анна Тринчер получила критику за нецензурную лексику на камеру.

Также мы сообщали о том, что певица и блогерша Анна Тринчер показала дорогой подарок от мужа Александра Волошина.

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