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Тимур Мирошниченко высказался о влиянии России на украинскую культуру

19 октября 2023 14:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Мирошниченко рассказал о российской пропаганде в Украине — уничтожает культуру
Ведущий Тимур Мирошниченко на интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко записал видеообращение для своих подписчиков. В нем мужчина рассказал о постоянно страдавшей от России украинской культуре и о пропаганде со стороны страны-агрессора.

Свое обращение Тимур Мирошниченко разместил на официальной странице в соцсети Instagram.

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Обращение к подписчикам

Известный ведущий отметил, что на протяжении многих веков украинская культура страдала от российского влияния. В частности, мужчина утверждает, что страна-агрессор запрещала культуру и присваивала некоторых известных художников себе.

"Украинская культура веками страдала от угнетения со стороны России. Россия запрещала ее, насмехалась, присваивала талантливых художников или буквально уничтожала. Долговременное колониальное господство России над Украиной и систематическая политика империи привели к потере многих представителей украинской культуры", — начал свой рассказ Тимур Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко
Ведущий Тимур Мирошниченко на интервью. Фото: скриншот с YouTube

По словам телеведущего, страна-агрессор пытается стереть границы между украинским и российским. Он отметил, что Россия пытается навязать тот факт, что украинской культуры просто нет.

"Стирание границ между украинским и российским — это мощное оружие, которое РФ использует для продвижения своей пропаганды. Украинские культурные достижения россияне присваивают себе, тем самым, навязывая тезисы, что украинской культуры просто не существует. Но это не так!" — также добавил ведущий канала "1+1".

Публикация со страницы Тимура Мирошниченко
Обращение Тимура Мирошниченко к публике. Фото: скриншот из Instagram

Роль в жизни женщины

Не так давно Тимур Мирошниченко заявил, что мужчина должен участвовать в жизни своей возлюбленной. В частности, он рассказал, что именно может делать мужчина, чтобы помогать своей женщине, способной родить и выкормить ребенка.

"Мы можем взять на себя домашние дела, приготовить жене вкусный обед, чтобы она была полна сил, предложить жене прогуляться/отдохнуть и покормить ребенка самым сцеженным молоком, забирать ребенка у мамы между кормлениями ночью, чтобы она выспалась, не лезть с комментариями и советами, о которых жены не спрашивали", — отметил Тимур Мирошниченко.

Публикация со страницы Тимура Мирошниченко
Телеведущий Тимур Мирошниченко со своей женой и новорожденным ребенком. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский ведущий Тимур Мирошниченко рассказал о своем приемном сыне.

Ранее мы рассказывали о том, что известный ведущий Тимур Мирошниченко признался, сколько стоит усыновить ребенка.

Также мы сообщали о том, что украинский телеведущий Тимур Мирошниченко показал усыновленного ребенка.

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