Тина Кароль подогрела слухи о романе с известным танцором

Тина Кароль подогрела слухи об отношениях с танцором Дмитрием Жуком
Украинская певица и народная артистка Тина Кароль показала себя на совместном видео с танцором и бывшим участником шоу "Танцы со звездами" Дмитрием Жуком. На кадрах артистка танцует вместе с мужчиной под зажигательную песню.
Соответствующее видео Дмитрий Жук разместил на своем канале в TikTok.
Совместные кадры
На канале украинского танцора появилось новое видео, которое он снял вместе с народной артисткой Тиной Кароль. На кадрах певица позирует на камеру в спортивном костюме молочного цвета, на лице ее можно увидеть совсем немного косметики, а на голове — легкую укладку.
Что касается самого Дмитрия Жука, то он надел брюки синего цвета и чёрную футболку. Певица станцевала короткий танец под романтическую композицию, которая является будущей новой песней украинского танцора.
Кроме того, на заднем фоне можно увидеть большие кейсы с надписью известного вокального шоу "Голос країни". Пока неизвестно, означает ли это что-то или это просто обычный фон.
@dima.zhuk
@Tina Karol♬ DimaZhuk_шаг_два - Дима ЖУК
К тому же, глядя на видео, можно увидеть несколько больше, чем танец. На кадрах они плотно прижимаются друг к другу, а в конце видео Дмитрий кладет свои руки ниже талии украинской артистки, что еще больше заинтриговало подписчиков.
Реакция сети
Под этим страстным видео сразу начали появляться комментарии пользователей TikTok.
- Ой, такие красивые, такая пара, я в восторге. Пусть это будет правдой. Желаю им счастья, безумной любви.
- Я, наверное, раз 100 пересмотрела. Тина такая искренняя, а Дима — это кайф для глаз.
- Признайтесь, что вы мутите.
- Где была его рука?
Слухи о романе
Дмитрий Жук является участником балета украинской певицы, поэтому слухи об их романе распространяются уже достаточно давно. Но в прошлом году известный танцор заявлял, что у него ничего нет с Тиной Кароль и она только его руководительница.
Впрочем, в сети продолжают появляться общие романтические кадры с танцами Жука и Кароль, что очень интригует поклонников обеих звезд. Не так давно в сети появились новые общие кадры певицы и танцора, где они держались за руки и гуляли по Киеву.
За этим всем очень интересно наблюдать поклонникам, ведь они с каждым разом все больше и больше думают о том, что между Тиной и Дмитрием несколько больше, чем обычные рабочие отношения.
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