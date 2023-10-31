Тина Кароль подогрела слухи о романе с известным танцором

Украинская певица Тина Кароль с Дмитрием Жуком на "Танцах со звездами" в 2020 году. Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица и народная артистка Тина Кароль показала себя на совместном видео с танцором и бывшим участником шоу "Танцы со звездами" Дмитрием Жуком. На кадрах артистка танцует вместе с мужчиной под зажигательную песню.

Соответствующее видео Дмитрий Жук разместил на своем канале в TikTok.

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Совместные кадры

На канале украинского танцора появилось новое видео, которое он снял вместе с народной артисткой Тиной Кароль. На кадрах певица позирует на камеру в спортивном костюме молочного цвета, на лице ее можно увидеть совсем немного косметики, а на голове — легкую укладку.

Что касается самого Дмитрия Жука, то он надел брюки синего цвета и чёрную футболку. Певица станцевала короткий танец под романтическую композицию, которая является будущей новой песней украинского танцора.

Кроме того, на заднем фоне можно увидеть большие кейсы с надписью известного вокального шоу "Голос країни". Пока неизвестно, означает ли это что-то или это просто обычный фон.

К тому же, глядя на видео, можно увидеть несколько больше, чем танец. На кадрах они плотно прижимаются друг к другу, а в конце видео Дмитрий кладет свои руки ниже талии украинской артистки, что еще больше заинтриговало подписчиков.

Реакция сети

Под этим страстным видео сразу начали появляться комментарии пользователей TikTok.

Ой, такие красивые, такая пара, я в восторге. Пусть это будет правдой. Желаю им счастья, безумной любви.

Я, наверное, раз 100 пересмотрела. Тина такая искренняя, а Дима — это кайф для глаз.

Признайтесь, что вы мутите.

Где была его рука?

Комментарии с канала Дмитрия Жука. Фото: скриншот с TikTok

Комментарии с канала Дмитрия Жука. Фото: скриншот с TikTok

Слухи о романе

Дмитрий Жук является участником балета украинской певицы, поэтому слухи об их романе распространяются уже достаточно давно. Но в прошлом году известный танцор заявлял, что у него ничего нет с Тиной Кароль и она только его руководительница.

Впрочем, в сети продолжают появляться общие романтические кадры с танцами Жука и Кароль, что очень интригует поклонников обеих звезд. Не так давно в сети появились новые общие кадры певицы и танцора, где они держались за руки и гуляли по Киеву.

За этим всем очень интересно наблюдать поклонникам, ведь они с каждым разом все больше и больше думают о том, что между Тиной и Дмитрием несколько больше, чем обычные рабочие отношения.

Напомним, мы писали о том, что певица Тина Кароль показала себя на митинге в Польше.

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