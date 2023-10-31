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Тина Кароль подогрела слухи об отношениях с танцором Дмитрием Жуком

31 октября 2023 15:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Тина Кароль подогрела слухи о романе с известным танцором
Украинская певица Тина Кароль с Дмитрием Жуком на "Танцах со звездами" в 2020 году. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская певица и народная артистка Тина Кароль показала себя на совместном видео с танцором и бывшим участником шоу "Танцы со звездами" Дмитрием Жуком. На кадрах артистка танцует вместе с мужчиной под зажигательную песню.

Соответствующее видео Дмитрий Жук разместил на своем канале в TikTok.

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Совместные кадры

На канале украинского танцора появилось новое видео, которое он снял вместе с народной артисткой Тиной Кароль. На кадрах певица позирует на камеру в спортивном костюме молочного цвета, на лице ее можно увидеть совсем немного косметики, а на голове — легкую укладку.

Что касается самого Дмитрия Жука, то он надел брюки синего цвета и чёрную футболку. Певица станцевала короткий танец под романтическую композицию, которая является будущей новой песней украинского танцора.

Кроме того, на заднем фоне можно увидеть большие кейсы с надписью известного вокального шоу "Голос країни". Пока неизвестно, означает ли это что-то или это просто обычный фон.

К тому же, глядя на видео, можно увидеть несколько больше, чем танец. На кадрах они плотно прижимаются друг к другу, а в конце видео Дмитрий кладет свои руки ниже талии украинской артистки, что еще больше заинтриговало подписчиков.

Реакция сети

Под этим страстным видео сразу начали появляться комментарии пользователей TikTok.

  • Ой, такие красивые, такая пара, я в восторге. Пусть это будет правдой. Желаю им счастья, безумной любви.
  • Я, наверное, раз 100 пересмотрела. Тина такая искренняя, а Дима — это кайф для глаз.
  • Признайтесь, что вы мутите.
  • Где была его рука?
Комментарии с канала Дмитрия Жука
Комментарии с канала Дмитрия Жука. Фото: скриншот с TikTok
Комментарии с канала Дмитрия Жука
Комментарии с канала Дмитрия Жука. Фото: скриншот с TikTok

Слухи о романе

Дмитрий Жук является участником балета украинской певицы, поэтому слухи об их романе распространяются уже достаточно давно. Но в прошлом году известный танцор заявлял, что у него ничего нет с Тиной Кароль и она только его руководительница.

Впрочем, в сети продолжают появляться общие романтические кадры с танцами Жука и Кароль, что очень интригует поклонников обеих звезд. Не так давно в сети появились новые общие кадры певицы и танцора, где они держались за руки и гуляли по Киеву.

За этим всем очень интересно наблюдать поклонникам, ведь они с каждым разом все больше и больше думают о том, что между Тиной и Дмитрием несколько больше, чем обычные рабочие отношения.

Напомним, мы писали о том, что певица Тина Кароль показала себя на митинге в Польше.

Ранее мы рассказывали о том, что артистка Тина Кароль призналась, в какие номинации премии "Грэмми" она хотела бы попасть.

Также мы сообщали о том, что украинская певица Тина Кароль представила документальный фильм о военных временах.

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