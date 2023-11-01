Тина Кароль без нижнего белья похвасталась своей фигурой — кадры

Украинская певица Тина Кароль на концерте. Фото: Instagram Тіни Кароль

Украинская исполнительница, ведущая и народная артистка Тина Кароль поделилась новыми кадрами со своими фолловерами. Одна из самых ярких звезд шоу-бизнеса показала себя в откровенном наряде, позируя на камеру под свою новую композицию.

Соответствующими кадрами Тина Кароль поделилась на своей странице в Instagram.

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Откровенные кадры

На официальной странице народной артистки Украины появились новые кадры, которые она сняла под свою новую композицию "Не святые". На видео Тина Кароль предстала в чрезвычайно откровенном наряде, в котором продемонстрировала свою пластику.

Так, украинская артистка показала себя в длинном платье черного цвета, которое подчеркивало ее стройное тело. К тому же, стоит посмотреть на форму этой одежды. Платье имеет очень глубокое декольте и вырез на ноге, поэтому можно увидеть, что под ним совсем ничего нет.

"Летели на огоньки наивные бабочки", — коротко подписала свои кадры известная украинская исполнительница Тина Кароль.

Публикация со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети

Увидев такие кадры, подписчики известной артистки сразу же начали их обсуждать. Одни начали критиковать Тину Кароль за столь откровенные кадры, другие же, наоборот, написали комплимент в ее адрес в комментариях под этим видео.

Красивая певица, но эта гиперс*ксуальность раздражает, я помню раньше она была, как чистый воздух, нежная, необычная

Кто вам пишет такие однообразные песни? Пора изменить образ, Татьяна, и без обид

Очень красивая женщина и певица, но мне кажется, что такие видео должны быть в частной коллекции

Всегда была вашей поклонницей! Но… Зачем уж одежда, когда она почти ничего не прикрывает. Это уже перебор, отвлекающий от творчества! Слишком откровенно, как для верующего человека, которым вы себя позиционируете. Или уже во что-то другое верите, или людей уже ничего не привлекает?

Это невероятная работа! Мурашки по коже

Чрезвычайная. Песня на повторе постоянно, очень классная и вайбовая

Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Новая песня артистки

Недавно украинская певица Тина Кароль представила новую композицию о любви под названием "Не святі", которая уже имеет более 170 тысяч просмотров в YouTube. Более того, она уже заняла шестую строчку в рейтинге музыкальных видео "В тренде".

"Ты как яд. Роковой соблазн в жизни! Я хочу почувствовать, какие мы не святые. Убивай меня нежно. Земля уходит из-под моих ног. Я хочу почувствовать твоих объятий сладкий грех", — говорится в тексте этой песни.

Напомним, мы писали о том, что украинская исполнительница Тина Кароль представила новую композицию о любви.

Раньше мы рассказывали о том, что популярная артистка Тина Кароль показала себя в необычном образе.

Также мы сообщали о том, что известная певица Тина Кароль поделилась чувственными кадрами.