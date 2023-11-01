Тіна Кароль без спідньої білизни похизувалася своєю фігурою — кадри

Українська співачка Тіна Кароль на концерті. Фото: Instagram Тіни Кароль

Українська виконавиця, ведуча і народна артистка Тіна Кароль поділилася новими кадрами зі своїми фоловерами. Одна з найяскравіших зірок шоу-бізнесу показала себе у відвертому вбранні, позуючи на камеру під свою нову композицію.

Відповідними кадрами Тіна Кароль поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Відверті кадри

На офіційній сторінці народної артистки України з’явилися нові кадри, які вона зняла під свою нову композицію "Не святі". На відео Тіна Кароль постала у надзвичайно відвертому вбранні, в якому продемонструвала свою пластику.

Так, українська артистка показала себе у довгій сукні чорного кольору, яка підкреслювала її струнке тіло. До того ж, варто подивитися на форму цього одягу. Сукня має дуже глибоке декольте і виріз на нозі, через що можна побачити, що під неї зовсім нічого немає.

"Летіли на вогники наївні метелики", — коротко підписала свої кадри відома українська виконавиця Тіна Кароль.

Публікація зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі

Побачивши такі кадри, підписники відомої артистки одразу ж почали їх обговорювати. Одні почали критикувати Тіну Кароль за такі відверті кадри, інші ж, навпаки, написали комплімент на її адресу в коментарях під цим відео.

Гарна співачка, але ця гіперс*ксуальність дратує, я пам’ятаю раніше вона була, як чисте повітря, ніжна, незвичайна

Хто вам пише такі одноманітні пісні?? Час змінити образ, Тетяно, і без обрАз

Дуже гарна жінка та співачка, але мені здається, що такі відео мають бути у приватній колекції

Завжди була вашою прихильницею! Але… Навіщо вже одяг, коли він майже нічого не прикриває. Це вже перебір, відволікає від творчості! Занадто відверто як для віруючої людини, якою ви себе позиціонуєте. Чи вже в щось інше вірите, чи людей вже нічого не приваблює?

Це неймовірна робота! Мурахи по шкірі

Надзвичайна. Пісня на повторі постійно, дуже класна і вайбова

Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Нова пісня артистки

Нещодавно українська співачка Тіна Кароль презентувала нову композицію про кохання під назвою "Не святі", яка вже має більше 170 тисяч переглядів у YouTube. Більш того, вона вже посіла шосту сходинку в рейтингу музикальних відео "В тренді".

"Ти наче отрута. Фатальна спокуса у житті! Я хочу відчути, які ми не святі. Вбивай мене ніжно. Земля йде з-під моїх ніг. Я хочу відчути твоїх обійм солодкий гріх", — йдеться в тексті цієї пісні.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська виконавиця Тіна Кароль презентувала нову композицію про кохання.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Тіна Кароль показала себе у незвичайному образі.

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