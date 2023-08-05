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Тина Кароль устроила нежную фотосессию в центре Киева

5 августа 2023 11:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тина Кароль устроила нежную фотосессию в центре Киева
Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Тина Кароль прогулялась по столице. Звезда насладилась летом в живописном центре города.

Фото с отдыха Кароль опубликовала в своем Instagram.

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Певица сделала несколько фото на фоне достопримечательности "Золотых ворот". Для фотосессии Тина примерила белую рубашку и джинсы. Образ дополнил пышной прической и легким макияжем.

 

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

 

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

 

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

"Киев — город несломленных, свободных и непокоренных духом, как и каждый город нашей страны! Мы — сила, которая не знает границ и готова устоять до конца! Вместе к победе", прокомментировала фотографии Кароль.

Кстати, Тина Кароль недавно сходила со своим 14-летним сыном Вениамином в ресторан. Во время семейного отдыха артистка продемонстрировала свой хореографический талант. В ресторане встретила известного хореографа, участника "Танцев со звездами" Дмитрия Жука. Жук пригласил Тину на танец. Судя по реакции сына певицы, он смутился. Сначала Вениамин скромно улыбнулся, но когда Тина начала танцевать, парень даже не взглянул в сторону звездной мамы, которая устроила зажигательные танцы с другим мужчиной.

Ранее певица Тина Кароль анонсировала первый тур по городам Украины с начала полномасштабной войны. До этого артистка давала полноценные концерты только за границей.

Напомним, Тина Кароль показала редкое фото взрослого сына.

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