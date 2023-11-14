Тина Кароль показала загадочного красавца со своего клипа — похож на Дана Балана

Украинская певица Тина Кароль в своем шоу "Красиво" в 2022 году. Фото: скриншот с YouTube

Одна из самых ярких представительниц украинского шоу-бизнеса, певица Тина Кароль поделилась откровенными снимками. Популярная артистка показала пикантные фотографии со съемок клипа на свою новую песню под названием "Не святі".

Соответствующими фотографиями Тина Кароль поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

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Съемки клипа на песню Тины Кароль "Не святі"

На официальном сайте украинской певицы появились фотографии со съемок клипа на песню "Не святі". На снимках Тина Кароль показала, как создавались определенные моменты в клипе, где она предстала в достаточно откровенном наряде.

На снимках артистка показала фотографию себя, видеосъемку момента дождя и огня, а также загадочного мужчину. К тому же Тина Кароль отметила, что песня для нее каждый раз является настоящим риском и вызовом, и поинтересовалась у подписчиков, с чем у них ассоциируется этот трек.

"Каждый раз песня — это риск и вызов. Спасибо за отзывы, какие ассоциации она несет для тебя?" — подписала свои фотографии известная украинская артистка Тина Кароль.

Певица Тина Кароль за кадром съемок клипа на песню "Не святі". Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на кадры Тины Кароль из клипа

Увидев новые фотографии на странице певицы, ее фолловеры не смогли их проигнорировать. Люди также заметили загадочного мужчину на фотографии, где он стоит якобы под дождем и курит сигарету, и сразу же начали говорить в комментариях, что это может быть певец Дан Балан.

Что-то этот парень очень нам напоминает одного молдавского певца

Актер очень похож на @danbalan, думаю, что в этом и была ваша задумка, да, @tina_karol? Даже образ подобран один в один, манеры, жесты, кольца

Я любила песни и творчество… Что с Кароль случилось? Что я чувствую? Фальш и просто баблорубство. И жесты в танцах — и так пойдет

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Песня Тины Кароль "Не святые"

Не так давно в творчестве певицы появилась новая песня о любви под названием "Не святі". Также Тина Кароль выпустила и клип к ней, где она предстала в довольно откровенном наряде. Впрочем, на сегодняшний день эта работа уже собрала один миллион просмотров.

Слухи о романе Тины Кароль и Дана Балана

Еще до начала полномасштабного вторжения украинская певица Тина Кароль и артист из Молдовы Дан Балан вместе сидели в составе жюри вокального шоу "Голос країни". В каждом выпуске они вели себя так, словно между ними что-то есть, из-за чего зрители начали подозревать, что у них роман.

Певица Тина Кароль и артист Дан Балан в шоу "Голос країни". Фото: скриншот с YouTube

Впоследствии Тина и Дан представили общую песню под названием "Помнишь" и клип к ней, в котором показали свои отношения. Поэтому поклонники их творчества долго думали, что между ними что-то есть, но никто из артистов этого не подтверждал.

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