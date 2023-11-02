Промокшая Тина Кароль в коротком платье вызвала бурную реакцию у украинцев

Украинская певица Тина Кароль в документальном фильме "One Nation Under Love". Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица и народная артистка Тина Кароль представила клип на свою новую песню, которую она недавно выпустила. В социальной сети звезда поделилась фрагментом из этой видеоработы, где ее можно увидеть в достаточно откровенном виде.

Соответствующими кадрами Тина Кароль поделилась на своей странице в Instagram.

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Публикация певицы

Известная артистка решила поделиться фрагментом своей новой работы, которую она выпустила на песню "Не святі". На кадрах можно увидеть Тину в достаточно откровенном виде, ведь одета она в короткое платье с открытым декольте и черные колготки, обтягивающие ее стройные ноги.

Чтобы добавить эффектности этому клипу, сверху на певицу капала вода, когда она танцевала. Вокруг Тины было несколько молодых мужчин, которые поддерживали ее в танце. В Instagram певица отметила, что этот клип уже можно посмотреть в YouTube.

"Ух, наконец-то! "НЕ СВЯТІ" уже на YouTube. Спасибо, что полюбили трек, поэтому видео для него является логической огранкой", — подписала фрагмент из клипа украинская исполнительница Тина Кароль.

Фрагмент из новой видеоработы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии поклонников

Стоит отметить, что люди, которые просмотрели новую работу артистки, остались в восторге от нее. Поэтому под публикацией в Instagram сразу начали появляться комментарии, где подписчики Тины написали немало комплиментов в ее адрес.

Извините, но моя челюсть где-то исчезла...@tina_karol, это просто поджог, невероятная

Работа стоит топового уровня, будем делать все возможное и невозможное для этого

Это пожар! Очень красивая, страстная и в то же время нежная работа. Спасибо за такую красоту

Не зря так долго ждали! Эта работа стоит всех наших ожиданий

Шедевральный клип, любовь, глубокие чувства, боль и признание… Когда женщина превращает незрелого парня во влюбленного мужчину… Браво

Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Новая работа певицы

Не так давно Тина Кароль выпустила новую романтическую песню о любви под названием "Не святі", в которой говорится, что не стоит откладывать свои чувства на потом. Теперь украинская артистка представила и клип к этой композиции, который оказался достаточно эффектным.

Всего за несколько часов эту видеоработу просмотрело более семи тысяч пользователей YouTube. Это неудивительно, ведь в клипе Тина предстала в очень откровенном наряде, танцуя будто под дождем с молодыми мужчинами.

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