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Тина Кароль восхитила украинцев пикантными кадрами под дождем

2 ноября 2023 12:04
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Промокшая Тина Кароль в коротком платье вызвала бурную реакцию у украинцев
Украинская певица Тина Кароль в документальном фильме "One Nation Under Love". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская певица и народная артистка Тина Кароль представила клип на свою новую песню, которую она недавно выпустила. В социальной сети звезда поделилась фрагментом из этой видеоработы, где ее можно увидеть в достаточно откровенном виде.

Соответствующими кадрами Тина Кароль поделилась на своей странице в Instagram.

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Публикация певицы

Известная артистка решила поделиться фрагментом своей новой работы, которую она выпустила на песню "Не святі". На кадрах можно увидеть Тину в достаточно откровенном виде, ведь одета она в короткое платье с открытым декольте и черные колготки, обтягивающие ее стройные ноги.

Чтобы добавить эффектности этому клипу, сверху на певицу капала вода, когда она танцевала. Вокруг Тины было несколько молодых мужчин, которые поддерживали ее в танце. В Instagram певица отметила, что этот клип уже можно посмотреть в YouTube.

"Ух, наконец-то! "НЕ СВЯТІ" уже на YouTube. Спасибо, что полюбили трек, поэтому видео для него является логической огранкой", — подписала фрагмент из клипа украинская исполнительница Тина Кароль.

Публикация со страницы Тины Кароль
Фрагмент из новой видеоработы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии поклонников

Стоит отметить, что люди, которые просмотрели новую работу артистки, остались в восторге от нее. Поэтому под публикацией в Instagram сразу начали появляться комментарии, где подписчики Тины написали немало комплиментов в ее адрес.

  • Извините, но моя челюсть где-то исчезла...@tina_karol, это просто поджог, невероятная
  • Работа стоит топового уровня, будем делать все возможное и невозможное для этого
  • Это пожар! Очень красивая, страстная и в то же время нежная работа. Спасибо за такую красоту
  • Не зря так долго ждали! Эта работа стоит всех наших ожиданий
  • Шедевральный клип, любовь, глубокие чувства, боль и признание… Когда женщина превращает незрелого парня во влюбленного мужчину… Браво
Комментарии со страницы Тины Кароль
Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Новая работа певицы

Не так давно Тина Кароль выпустила новую романтическую песню о любви под названием "Не святі", в которой говорится, что не стоит откладывать свои чувства на потом. Теперь украинская артистка представила и клип к этой композиции, который оказался достаточно эффектным.

Всего за несколько часов эту видеоработу просмотрело более семи тысяч пользователей YouTube. Это неудивительно, ведь в клипе Тина предстала в очень откровенном наряде, танцуя будто под дождем с молодыми мужчинами.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль станцевала вместе с Дмитрием Жуком.

Ранее мы рассказывали о том, что известная артистка Тина Кароль поделилась редким фото своего взрослого сына.

Также мы сообщали о том, что звезда шоу-бизнеса Тина Кароль показала себя на обложке известного глянца.

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