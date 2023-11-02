Промокшая Тина Кароль в коротком платье вызвала бурную реакцию у украинцев

Тина Кароль восхитила украинцев пикантными кадрами под дождем
Украинская певица и народная артистка Тина Кароль представила клип на свою новую песню, которую она недавно выпустила. В социальной сети звезда поделилась фрагментом из этой видеоработы, где ее можно увидеть в достаточно откровенном виде.
Соответствующими кадрами Тина Кароль поделилась на своей странице в Instagram.
Публикация певицы
Известная артистка решила поделиться фрагментом своей новой работы, которую она выпустила на песню "Не святі". На кадрах можно увидеть Тину в достаточно откровенном виде, ведь одета она в короткое платье с открытым декольте и черные колготки, обтягивающие ее стройные ноги.
Чтобы добавить эффектности этому клипу, сверху на певицу капала вода, когда она танцевала. Вокруг Тины было несколько молодых мужчин, которые поддерживали ее в танце. В Instagram певица отметила, что этот клип уже можно посмотреть в YouTube.
"Ух, наконец-то! "НЕ СВЯТІ" уже на YouTube. Спасибо, что полюбили трек, поэтому видео для него является логической огранкой", — подписала фрагмент из клипа украинская исполнительница Тина Кароль.
Комментарии поклонников
Стоит отметить, что люди, которые просмотрели новую работу артистки, остались в восторге от нее. Поэтому под публикацией в Instagram сразу начали появляться комментарии, где подписчики Тины написали немало комплиментов в ее адрес.
- Извините, но моя челюсть где-то исчезла...@tina_karol, это просто поджог, невероятная
- Работа стоит топового уровня, будем делать все возможное и невозможное для этого
- Это пожар! Очень красивая, страстная и в то же время нежная работа. Спасибо за такую красоту
- Не зря так долго ждали! Эта работа стоит всех наших ожиданий
- Шедевральный клип, любовь, глубокие чувства, боль и признание… Когда женщина превращает незрелого парня во влюбленного мужчину… Браво
Новая работа певицы
Не так давно Тина Кароль выпустила новую романтическую песню о любви под названием "Не святі", в которой говорится, что не стоит откладывать свои чувства на потом. Теперь украинская артистка представила и клип к этой композиции, который оказался достаточно эффектным.
Всего за несколько часов эту видеоработу просмотрело более семи тысяч пользователей YouTube. Это неудивительно, ведь в клипе Тина предстала в очень откровенном наряде, танцуя будто под дождем с молодыми мужчинами.
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