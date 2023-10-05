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Тина Кароль удивила украинцев необычным образом: фото

5 октября 2023 12:35
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Тина Кароль показала себя в откровенном наряде с глубоким декольте — фото
Певица Тина Кароль на бэкстейдже съемок для журнала ELLE. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная исполнительница и народная артистка Украины Тина Кароль показала себя в необычном образе. На фотографиях, которые появились на странице певицы, можно увидеть ее в стильном костюме на обнаженное тело.

Соответствующими фотографиями Тина Кароль поделилась на своей странице в Instagram.

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Снимки певицы

На официальной странице артистки появились стильные фотографии, где ее можно увидеть в брючном клетчатом костюме серого цвета. Следует заметить, что под этим стильным костюмом совсем ничего не было на теле Тины Кароль.

Тина Кароль
Украинская певица Тина Кароль на фотосессии. Фото: Instagram Тины Кароль

Также можно заметить и тот факт, что костюм оказался на несколько размеров больше нее, что является очень нетипичным для ее образа. Дело в том, что Тина Кароль из тех певиц, кто постоянно пытается выделить свою фигуру с помощью одежды.

"Необычность становится нормой. Норма становится старой догмой. Доверять или нет, ты все равно окажешься перед выбором. Выбор всегда должен быть. Скажи себе "хочу быть" и тогда ты забудешь страх и любые колебания. Всегда говори себе эти слова и ты окажешься в верном месте и добьешься своих мечтаний", — отметила Тина Кароль.

Публикация со страницы Тины Кароль
Публикация со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети

Под этими фотографиями сразу начали появляться комментарии подписчиков Тины Кароль, которые высказали свое мнение касательно них. Фолловеры украинской певицы поделились на два типа: кто-то считает ее публикацию уместной, а кто-то, наоборот, критикует ее за фото.

  • @tina_karol, ваши невероятные фото вдохновляют, спасибо вам за то, что радуете нас
  • @tina_karol, как вам так удается, через границы, города, страны, находить такие меткие слова, и главное, что для каждого они несут свой смысл
  • Не в размер костюмчик или на вырост взяла
Комментарий со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Съемка для журнала VOGUE

Не так давно Тина Кароль показала, что появилась на обложке португальского журнала VOGUE. В интервью она рассказала о своей песне на английском языке, которая стала символом единства во время полномасштабной войны.

На фото певица показала себя в стильном черном костюме, где можно увидеть очень необычную вещь.

Публикация со страницы Тины Кароль
Тина Кароль на обложке португальского VOGUE. Фото: скриншот из Instagram

"Песня One Nation Under Love" стала символом единства вокруг Украины на мировой арене, как в социальном, так и в политическом плане. В музыкальном смысле это сложная песня, она требует мощного вокала, музыкальной грамотности. Однако, для меня это не только интересный творческий опыт, но и возможность говорить с миром об Украине, использовать влияние культурной дипломатии", — отметила Тина Кароль.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль спела о защитниках.

Ранее мы рассказывали, что известная артистка Тина Кароль назвала свои места силы.

Также мы сообщали о том, что популярная исполнительница Тина Кароль попала в скандал с молодой певицей.

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