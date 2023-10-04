Тіну Кароль принизили через її імпровізацію — виявилася невдалою

Народна артистка України Тіна Кароль на фотосесії. Фото: Instagram Тіни Кароль

Відома українська співачка, акторка і народна артистка Тіна Кароль показала свій виступ. Популярна виконавиця поділилася новими кадрами, де можна побачити, як вона імпровізувала на сцені, але отримала чималу критику від публіки.

Відповідні кадри з'явилися на офіційній сторінці Тіни Кароль в соціальній мережі Instagram.

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Імпровізація на сцені

На сторінці української співачки з’явилися кадри, де її можна побачити на сцені під час виступу. Тіна виконала імпровізацію зі своїм голосом і показала, на що вона здатна. Варто зазначили, що саме такі "фокуси" з голосом є для Тіни Кароль своєрідною "фішкою".

Артистка стояла на платформі, яка крутилася постійно, і вигиналася під свою пісню. Одягнена вона була у досить коротку сукню, яка обтягувала її фігуру, та чорні колготи.

"Люблю цю імпровізацію. Цей стрибок через октави, як екстрим, який я обожнюю. Що захоплює тебе?", — поцікавилася українська виконавиця Тіна Кароль.

Публікація зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі

Подивившись на це відео та прослухавши, що на сцені робить Тіна Кароль зі своїм голосом, публіка не пройшла осторонь. Люди одразу почали коментувати виступ української співачки, висловлюючи різну думку про її спів на сцені.

Тіна, а я б хотів чути оригінал музики, яка в піснях, і щоб ви їх просто співали, а не ось ці "імпровізації голосу". Бо ідучи на концерт до вас, хочеться чути пісні, які є в оригіналі, а не ті, які на концерті, перекручені, перероблені

"Вау", "неймовірна". Що відбувається? Оце завивання і є неймовірність? Душа де?

Раніше була справжня Тіна, я слухала її душею, а тепер багато самозакоханості

А мені не подобається, коли вона починає вищати, наче скажена. Хіба це спів, це якійсь ор

Досі не розумію, як можна бути в цій пісні кожного разу з новою енергією, саме це і заворожує

Не знаю, як, але кожного разу, наче вперше, і це не може не захоплювати

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Відмова від російськомовних пісень

Українська артистка нещодавно дала інтерв’ю стосовно того, чи перекладатиме вона свої хіти, які були написані російською мовою. Тіна пояснила, що цього вона не робитиме, адже далеко не всі пісні перекладаються.

Українська співачка Тіна Кароль на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"На полиці лежить більше десяти хітів. Це не проміжні пісні, це хіти. Це мій вибір. Не всі вони перекладаються. Особливо, маніфестово-ліричні. Це дуже складно. Хоча я бачила класні переклади. Я б зробила так, але не знаю, може потрібен додатковий дозвіл. Ось хто звернеться, я надам йому право виконувати її українською", — пояснила Тіна Кароль.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тіна Кароль відмовилася їхати на фронт виступати перед воїнами ЗСУ.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Тіна Кароль звернулася до своїх шанувальників.

Також ми повідомляли про те, що народна артистка України Тіна Кароль зізналася, що її батько ніколи не ходив на її концерти.