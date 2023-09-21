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Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

21 сентября 2023 12:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Тину Кароль унизили на глазах у всей страны – украинцы просят выйти из образа
Народная артистка Украины Тина Кароль во время интервью. Фото: скриншот из YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская певица, ведущая и народная артистка Тина Кароль обратилась к своим поклонникам. Известная исполнительница показала себя в платье с глубоким декольте и призналась в том, стала бы она кем-то, если бы не была певицей.

Соответствующими кадрами Тина Кароль поделилась на своей странице в Instagram.

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Обращение к фанатам

Известная артистка записала видео, где объяснила, кем бы она была, если бы сейчас не входила в состав шоу-бизнеса Украины. На кадрах певица Тина Кароль сидит в платье черного цвета с прозрачным и глубоким декольте.

Она держит микрофон в руке и объясняет своим фанатам, что в жизни может быть разное. Например, сегодня Тина имеет профессию певицы, а завтра она может прийти к своим поклонникам купить хлеба или лечиться, ведь она такая, как они.

"Меня порой спрашивали: "Если бы не петь, то что?" — ничего. Я просто на своем месте. Это моя профессия. Сегодня так, а завтра я приду к вам покупать вкусненький хлеб или лечиться. Или просто спрашивать совета. Завтра вы — мои звезды, вы — мой ориентир. Сегодня я для вас. Мы едины и одинаковы. Я не звезда. Я обычная, как вы", — обращается на видео Тина Кароль.

Публикация со страницы Тины Кароль
Публикация со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети

Подписчики украинской певицы не стали долго молчать о ее новых кадрах в социальной сети Instagram, поэтому под ними появились разные комментарии. В них люди начали высказывать свое мнение касательно образа и наряда Тины Кароль.

  • Наряды — абсурд на абсурде. Есть стилисты, Instagram, если уж так все плохо. Тина, вы — леди, а одеты, и не первый раз, как куртизанка
  • Да, слова действительно хорошие, но манерность... Чего спокойно не сидеть, а постоянно думать, что ты в кино, и кривлять тело
  • Бл*… Тина, выйди из образа, не изображай… Ты обычный человек… Все, чем ты отличаешься от других, — голос, но не больше
  • Браво! Нежность и утонченность! Откровенность и искренность! Красота и элегантность! Многогранность души! Вы вдохновляете
  • Тина. Сказочная принцесса. Всегда очень люблю. Очень интересная личность и талантливая. Такая замечательная и особенная
Комментарии со страницы Тины Кароль
Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Карьера Тины Кароль

До начала войны певица просто была вынуждена писать песни на русском языке, а когда она приносила на радио свои украиноязычные треки, ее даже слушать не хотели. Сейчас Тина очень рада тому, что это наконец закончилось.

"Вопрос был в радиостанциях, которые всегда говорили: "Не приносите нам украиноязычных песен, они в радиоротации "не взлетают". Мне отказывали с украинской песней. Уверена и рада, что это наконец-то прекратится и прошло", — рассказала Тина Кароль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by МУЗВАР (@muzvar.ua)

Напомним, что мы писали о том, что известная украинская певица Тина Кароль снялась для журнала VOGUE Португалия.

Раньше мы рассказывали о том, что популярная артистка Тина Кароль вспомнила своего покойного мужа.

Также мы сообщали, что украинская исполнительница Тина Кароль показала редкое фото своего взрослого сына.

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