Тіну Кароль принизили на очах у всієї країни – українці просять вийти з образу

Народна артистка України Тіна Кароль під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка, ведуча і народна артистка Тіна Кароль звернулася до своїх шанувальників. Відома виконавиця показала себе у сукні з глибоким декольте і зізналася у тому, чи стала би вона кимось, якщо б не була співачкою.

Відповідними кадрами Тіна Кароль поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Звернення до фанатів

Відома артистка записала відео, де пояснила, ким би вона була, якщо б зараз не входила до складу шоу-бізнесу України. На кадрах співачка Тіна Кароль сидить у сукні чорного кольору, яка має прозоре та глибоке декольте.

Вона тримає мікрофон у руці та пояснює своїм фанатам, що у житті може бути різне. Наприклад, сьогодні Тіна має професію співачки, а завтра вона може прийти до своїх прихильників купити хліба або лікуватися, адже вона є такою, як вони.

"Мене деколи питали: "Якщо б не співати, то що?" — Нічого. Я просто на своєму місці. Це моя професія. Сьогодні так, а завтра я прийду до вас купляти смачненький хліб або лікуватися. Або просто питати поради. Завтра ви — мої зірки, ви — мій орієнтир. Сьогодні я для вас. Ми єдині й однакові. Я не зірка. Я звичайна, як ви", — звертається на відео Тіна Кароль.

Публікація зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі

Підписники української співачки не стали довго мовчати стосовно її нових кадрів в соціальній мережі Instagram, тому під ними з’явилися різні коментарі. У них люди почали висловлювати свою думку стосовно образу і вбрання Тіни Кароль.

Вбрання — абсурд на абсурді. Є стилісти, Instagram, якщо вже так все погано. Тіна, ви — леді, а одягнені, і не вперше, як куртизанка

Так, слова дійсно гарні, але манерність... Чого спокійно не сидіти, а постійно думати, що ти в кіно, і кривляти тіло

Бл* ... Тіна, вийди з образу, не зображуй ... Ти звичайна людина ... Все, чим ти відрізняєшся від інших, — голос, але не більше

Браво! Ніжність і витонченість! Відвертість і щирість! Краса і елегантність! Багатогранність душі! Ви надихаєте

Тіна. Казкова принцеса. Завжди дуже люблю. Дуже цікава особистість та талановита. Така чудова та особлива

Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Кар’єра Тіни Кароль

До початку війни співачка просто змушена була писати пісні російською мовою, а коли вона приносила на радіо свої україномовні треки, її навіть слухати не хотіли. Зараз Тіна дуже щаслива, тому що це нарешті закінчилося.

"Питання було в радіостанціях, які завжди казали: "Не приносьте нам українськомовних пісень, вони в радіоротації "не злітають". Мені відмовляли з українською піснею. Впевнена і рада, що це нарешті припиниться і минуло", — розповіла Тіна Кароль.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Тіна Кароль знялася для журналу VOGUE Португалія.

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