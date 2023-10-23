Украинцы обвинили Тину Кароль в пиаре на войне — о чем идет речь

Украинская певица Тина Кароль за кулисами съемок клипа на песню "One Nation Under Love". Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица и народная артистка Тина Кароль поделилась новыми кадрами в соцсети Instagram. Звезда шоу-бизнеса исполнила свою песню, которую она недавно представила, и показала видео с украинскими детьми.

Соответствующими кадрами Тина Кароль поделилась на своей странице в Instagram.

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Публикация певицы

Популярная исполнительница показала видео, где исполнила свою песню "One Nation Under Love". Она появилась на видео в длинном платье черного цвета с белым верхом. При этом, за Тиной Кароль можно увидеть большой экран, где показаны украинские дети с ограниченными возможностями и кадры с войны.

Впрочем, это видео уже было на странице Тины Кароль, где она показывала видео с войны под ту же песню.

Видео со страницы певицы Тины Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Несмотря на это, украинская артистка снова разместила те же кадры на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

"Слава нашим Героям! Слава Украине!" — подписала публикацию известная украинская певица Тина Кароль.

Публикация со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети

Подписчики известной исполнительницы не смогли пройти мимо новых кадров на ее странице, поэтому начали комментировать их. В частности, некоторые люди оставили негативное мнение, обвивая певицу в пиаре, а кто-то написал ей комплименты.

Эта песня начинает утомлять! При всем уважении, конечно, но сколько можно ее пиарить? Что ни день, то Stories или пост с ней

Хватит пиариться на войне, на вилле себе, идите в политики тогда при такой теме

Такое ощущение, что за счет военных она пиарит еще раз эту надоедливую песню

Спасибо за эту замечательную песню, это гимн моей души!

Героям Слава! Украина, крепко держим строй! Вместе к победе!

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Новая песня артистки

Недавно украинская певица выпустила новый трек, который она исполняет на английском языке. Песня под названием "One Nation Under Love" была написана американским композитором Дайан Уоррен, которая является обладательницей премий "Оскар", "Грэмми", "Золотой Глобус" и "Эмми".

Клип на песню, снятый у монумента "Украина-Мать" в Киеве, уже получил более одного миллиона просмотров.

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Тина Кароль презентовала документальный фильм о закулисье концертов во время войны.

Раньше мы рассказывали о том, что популярная артистка Тина Кароль показала себя в необычном образе.

Также мы сообщали о том, что украинская исполнительница Тина Кароль поделилась трогательными кадрами.