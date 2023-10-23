Українці звинуватили Тіну Кароль у піарі на війні — про що йдеться

Українська співачка Тіна Кароль за кулісами зйомок кліпу на пісню "One Nation Under Love". Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка і народна артистка Тіна Кароль поділилася новими кадрами в соцмережі Instagram. Зірка шоу-бізнесу виконала свою пісню, яку вона нещодавно презентувала, і показала відео з українськими дітьми.

Відповідними кадрами Тіна Кароль поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Публікація співачки

Популярна виконавиця показала відео, де вона виконала свою пісню "One Nation Under Love". Вона постала на відео у довгій сукні чорного кольору з білим верхом. При цьому, за Тіною Кароль можна побачити великий екран, де показані українські діти з обмеженими можливостями і кадри з війни.

Втім, це відео вже було на сторінці Тіни Кароль, де вона показувала відео з війни під ту саму пісню.

Відео зі сторінки співачки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Не дивлячись на це, українська артистка знову розмістила ті самі кадри на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Слава нашим Героям! Слава Україні!" — підписала публікацію відома українська співачка Тіна Кароль.

Публікація зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі

Підписники відомої виконавиці не змогли пройти повз нових кадрів на її сторінці, тому почали коментувати їх. Зокрема, деякі люди залишили негативну думку, звинуваючи співачку в піарі, а хтось написав їй компліменти.

Ця пісня починає втомлювати! При всій повазі звісно, але скільки можна її піарити? Що не день, то Stories чи пост з нею

Досить піаритись на війні, на віллі собі, ідіть у політики тоді за такої теми

Таке відчуття, що за рахунок військових вона піарить вкотре цю набридливу пісню

Дякуємо за цю чудову пісню, це гімн моєї душі!

Героям Слава! Україно, міцно тримаймо стрій! Разом до перемоги!

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Нова пісня артистки

Не так давно українська співачка випустила новий трек, який вона виконує англійською мовою. Пісня під назвою "One Nation Under Love" була написана американською композиторкою Даян Воррен, яка є володаркою премій "Оскар", "Ґреммі", "Золотий Глобус" і "Еммі".

Кліп на пісню, який був знятий біля монумента "Україна-Мати" в Києві, вже отримав понад одного мільйона переглядів.

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