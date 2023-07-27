Маша Ефросинина рассказала о проблемах в отношениях – Оля Полякова все слышала

Украинская телеведущая Маша Ефросинина во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась фрагментом нового выпуска шоу "Взрослые девочки", которое она ведет с Олей Поляковой. Ведущая затронула тему отношений и рассказала о проблемах между любимыми людьми.

Соответствующее видео появилось на официальной странице Маши Ефросининой в социальной сети Instagram.

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Известно, что Маша Ефросинина ведет совместное шоу с Олей Поляковой под названием "Взрослые девочки", где они обсуждают много разных тем, в частности, тему отношений. В новом выпуске они обсудили проблемы между влюбленными людьми.

"В отношениях бывает разное — вы это знаете, как по своему опыту, так и по многочисленным историям, которые мы с @polyakovamusic рассказывали во "Взрослых Девочках".. Но есть определенные действия, акты, манипуляции, к которым прибегают партнеры, чтобы мол продемонстрировать свою любовь и заботу, и какие на самом деле важны сигналы, что все с точностью да наоборот..и у вас проблемы!!", — написала Маша Ефросинина.

Многочисленные подписчики известной украинской телеведущей не смогли пройти мимо и начали комментировать новую публикацию Маши. Они начали высказывать свое мнение по поводу нового выпуска шоу "Взрослые девочки", которое она ведет вместе с Олей Поляковой.

В последнее время изменила свое хорошее отношение к Оле ) а касательно Маши, еще в сомнениях, как к ней относиться

От таких к*злов убегать надо куда подальше, а еще лучше подать заявление в полицию за насилие над собой! Мы не их вещь, и они не имеют никакого права распоряжаться нами и нашей жизнью!

Девушки, очень спасибо, такая тяжелая неделя в Одессе, вы — наше утешение, всегда в предвкушении новых выпусков)))

Комментарии со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская ведущая Маша Ефросинина прокомментировала скандал с Юрием Горбуновым.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская телеведущая Маша Ефросинина подняла очень деликатную тему для девушек.

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