Маша Єфросиніна розповіла про проблеми у стосунках – Оля Полякова все чула

Українська телеведуча Маша Єфросиніна під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася фрагментом з нового випуску шоу "Дорослі дівчата", яке вона веде з Олею Поляковою. Ведуча порушила тему стосунків та розповіла про проблеми між коханими людьми.

Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці Маші Єфросиніної в соціальній мережі Instagram.

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Відомо, що Маша Єфросиніна веде спільне шоу з Олею Поляковою під назвою "Дорослі дівчата", де вони обговорюють багато різних тем, зокрема, тему стосунків. У новому випуску вони обговорили проблеми між закоханими людьми.

"В стосунках буває різне — ви це знаєте, як зі свого досвіду, так і з численних історій, які ми з @polyakovamusic розповідали в "Дорослих Дівчатах".. Але є певні дії, акти, маніпуляції, до яких вдаються партнери, щоб мовляв продемонструвати свою любов та турботу, і які насправді є важливими сигналами, що все з точністю до навпаки..і у вас проблеми!!", — написала Маша Єфросиніна.

Численні підписники відомої української телеведучої не змогли пройти повз та почали коментувати нову публікацію Маші. Вони почали висловлювати свою думку стосовно нового випуску шоу "Дорослі дівчата", яке вона веде разом з Олею Поляковою.

Останнім часом змінила своє гарне відношення до Олі ) а щодо Маші, ще в сумнівах, як до неї ставитись

Від таких к*злів тікати треба куди подалі, а ще краще подати заяву у поліцію за насилля над собою! Ми — не їх річ, і вони не мають ніякого права розпоряджатися нами і нашим життям!

Дівчата, дуже дякую, такий важкий тиждень в Одесі, ви — наша розрада, завжди в передчутті нових випусків)))

Коментарі зі сторінки Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська ведуча Маша Єфросиніна прокоментувала скандал з Юрієм Горбуновим.

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