Екатерина Лозовицкая показала откровенные фото – не такая уж стеснительная

Победительница шоу "Холостяк-12" Екатерина Лозовицкая на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Победительница 12-го сезона романтического шоу "Холостяк" Екатерина Лозовицкая показала себя в откровенном виде. Молодая украинская модель показала себя в розовом купальнике, лежа на пляже у воды в испанской Барселоне.

Соответствующие фотографии Екатерина Лозовицкая разместила на своей странице в Instagram.

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Шоу "Холостяк"

С самых первых выпусков шоу "Холостяк" молодая модель Екатерина Лозовицкая показалась публике довольно застенчивой и сдержанной девушкой. Но это очень цепляло Алекса Топольского, который являлся главным героем проекта.

На первом эфире девушка появилась довольно нестандартно, передав Алексу рисунок, где изображена кукла. Мужчина должен был одеть эту куклу в то, что ему больше всего понравилось. К счастью, взгляды сошлись, ведь он выбрал наряд, в котором и пришла Катя на шоу.

Выбор образа для Екатерины Лозовицкой в шоу "Холостяк-12". Фото: скриншот с YouTube

Знакомство Екатерины Лозовицкой и Алекса Топольского в шоу "Холостяк-12". Фото: скриншот с YouTube

На протяжении проекта отношения Кати и Алекса улучшались, из-за чего другие участницы были удивлены. Девушка настолько нравилась Алексу, что он решил выбрать ее. Впрочем, в реальной жизни их отношения продолжались довольно короткое время.

Екатерина Лозовицкая в реальной жизни

Сейчас Екатерина Лозовицкая имеет парня и находится за границей, откуда публикует разные кадры. На этот раз украинская модель показала себя на пляже в Испании, где лежит в откровенном купальнике розового цвета и позирует на камеру.

Публикация Екатерины Лозовицкой. Фото: скриншот из Instagram

Эти кадры лишний раз доказывают тот факт, что в реальной жизни девушка не совсем стесняется.

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