Катерина Лозовицька показала відверті фото – не така вже й сором'язлива

Переможниця шоу "Холостяк-12" Катерина Лозовицька на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Переможниця 12-го сезону романтичного шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька показала себе у відвертому вигляді. Молода українська модель показала себе в купальнику рожевого кольору, лежачи на пляжі біля води в іспанській Барселоні.

Відповідні фотографії Катерина Лозовицька розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Шоу "Холостяк"

З найперших випусків шоу "Холостяк" молода модель Катерина Лозовицька здалася публіці досить сором’язливою та стриманою дівчиною. Але це дуже чіпляло Алекса Топольського, який був головним героєм проєкту.

На першому ефірі дівчина з’явилася досить нестандартно, передавши Алексу малюнок, де була зображена лялька. Чоловік повинен був одягти цю ляльку у те, що йому сподобалося найбільше. На щастя, погляди зійшлися, адже він обрав той наряд, у якому й пришла Катя на шоу.

Вибір образу для Катерини Лозовицької в шоу "Холостяк-12". Фото: скриншот з YouTube

Знайомство Катерини Лозовицької та Алекса Топольського в шоу "Холостяк-12". Фото: скриншот з YouTube

Впродовж проєкту стосунки Каті та Алекса поліпшувалися, через що інші учасниці були здивовані. Дівчина настільки подобалася Алексу, що він вирішив обрати її. Втім, в реальному житті їхні стосунки тривали досить короткий проміжок часу.

Катерина Лозовицька у реальному житті

Зараз Катерина Лозовицька має хлопця та перебуває за кордоном, звідки публікує різні кадри. Цього разу українська модель показала себе на пляжі в Іспанії, де вона лежить у відвертому купальнику рожевого кольору та позує на камеру.

Публікація Катерини Лозовицької. Фото: скриншот з Instagram

Ці кадри зайвий раз показують той факт, що в реальному житті дівчина не зовсім соромиться.

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