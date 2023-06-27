Маша Ефросинина призналась в проблемах с психикой – чуть не сошла с ума

Украинская телеведущая Маша Ефросинина во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась своими проблемами с психическим здоровьем. Популярная ведущая рассказала о том, как страдает ее психика из-за работы, и показала кадры гостиницы в Киеве, где она решила отдохнуть от своей профессиональной деятельности.

Соответствующими кадрами Маша Ефросинина поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

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Известная телеведущая рассказала о том, как ее работа очень сильно влияет на нее в негативном плане. Поэтому Маша Ефросинина раскрыла свой секрет хорошего отдыха, помогающего ей перезагружать себя.

"Я уединяюсь.." Таков в последнее время мой единственный ответ на вопрос, как я держусь, чтобы не сойти с ума, и как выдерживаю все психологические нагрузки, связанные с моей работой с пострадавшими женщинами. Только, когда я наедине с собой, я перезагружаю себя. И, к сожалению или к счастью, это могу сделать только я сама: моя музыка, медитации и книги, которые всегда со мной. И еще один мой маленький секрет — отели) Точнее, короткий побег к ним))", — написала Маша Ефросинина.

Украинская телеведущая отметила, что сейчас у нее нет выходных, поэтому она решила отдохнуть в одной из гостиниц Киева. Она показала кадры, где можно увидеть, где она отдыхает.

Пользователи сети начали оставлять свои комментарии под новыми кадрами на странице Маши Ефросининой.

А я не знаю, как мне перезагрузить саму себя, потому что мое тело и душа в постоянном напряжении. И это почти "never non stop"

Мне песня очень понравилась. Особенно, как Маша читает, это так тепло, так искренне

Это найти уют души в городе, где ты живешь. Супер

Комментарии со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская телеведущая Маша Ефросинина предупредила о мошенниках.

Ранее мы рассказывали о том, что телеведущая Маша Ефросинина выразила недовольство из-за реакции мира на подрыв Каховской ГЭС.

Также мы сообщали о том, что популярная ведущая Маша Ефросинина высказалась о войне в Украине.