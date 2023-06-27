Маша Єфросиніна зізналася в проблемах із психікою – мало не з'їхала з глузду

Українська телеведуча Маша Єфросиніна під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася своїми проблемами з психічним здоров’ям. Популярна ведуча розповіла про те, як страждає її психіка через роботу, та показала кадри готелю в Києві, де вона вирішила відпочити від своєї професійної діяльності.

Відповідними кадрами Маша Єфросиніна поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Відома телеведуча розповіла про те, як її робота дуже сильно на неї впливає в негативному плані. Тому Маша Єфросиніна розкрила свій секрет гарного відпочинку, який допомагає їй перезавантажувати себе.

""Я усамітнююся.." Такою останнім часом є моя єдина відповідь на питання, як я тримаюся, щоб не зʼїхати з глузду, та як витримую всі психологічні навантаження, повʼязані з моєю роботою із постраждалими жінками. Лише коли я на одинці із собою, я перезавантажую себе. І, на жаль або на щастя, це можу зробити лише я сама: моя музика, медитації та книги, які завжди зі мною. І ще один мій маленький секрет — готелі) Точніше, коротенька втеча до них))", — написала Маша Єфросиніна.

Українська телеведуча зазначила, що зараз в неї немає вихідних, тому вона вирішила відпочити в одному з готелів Києва. Вона показала кадри, де можна побачити, де саме вона відпочиває.

Користувачі мережі почали залишати свої коментарі під новими кадрами на сторінці Маші Єфросиніної.

А я не знаю, як мені перезавантажити саму себе, бо моє тіло і душа в постійній напрузі. І це майже "never non stop"

Мені пісня дуже сподобалась. Особливо, як Маша читає, це так тепло, так щиро

Це знайти затишок душі в місті, де ти живеш. Супер

Коментарі зі сторінки Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська телеведуча Маша Єфросиніна попередила про шахраїв.

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