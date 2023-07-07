Маша Ефросинина подняла щекотливую тему – украинки разъярены

Украинская телеведущая Маша Ефросинина во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась фрагментом нового интервью. Украинская ведущая показала интервью с одним гинекологом, с которым она подняла очень щепетильную, но важную тему для всех женщин.

Соответствующее видео Маша Ефросинина опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Менопауза стала "молодеть" — утверждает гинеколог Татьяна Татарчук. Менопауза всегда четко ассоциировалась с возрастом +- 50 лет, однако, война внесла свои неприятные коррективы: 30-35-летние женщины начали замечать длительное исчезновение менструации, причиной которого стала преждевременная менопауза (климакс)", — подписала свое видео украинская телеведущая Маша Ефросинина.

Многие пользователи сети не смогли пройти мимо и начали критиковать украинскую ведущую за это интервью. Люди стали оставлять свои комментарии под публикацией Маши Ефросининой, где стали осуждать.

Какая гадость. Врачу нужно сменить профессию

Гормоны — это гадость, вред и зависимость потом от них, а не таблетка от старости, эти медицинские протоколы столько потеряли организмов, вместо поиска первопричины, гасят симптомы, а потом совсем ж*па

А я не хочу молодеть, и моя ранняя менопауза мне нравится, это никакими словами не передать, как мне надоели "те дни", мерзкая грязь, не понимаю, зачем они надо, если уж дети есть

Это очень плохая реклама, к сожалению

Комментарии со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская ведущая Маша Ефросинина показала, как решает проблемы с психикой.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная ведущая Маша Ефросинина призналась, что заболела из-за эмоционального истощения.

Также мы сообщали, что украинская телеведущая Маша Ефросинина дебютировала как певица.