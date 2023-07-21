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"Это его выбор": Игорь Кондратюк внезапно защитил Олега Винника от хейтеров

21 июля 2023 10:54
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Игорь Кондратюк стал на защиту Олега Винника, который сейчас за границей – его выбор
Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк на интервью Славе Демину. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк высказался касательно певца Олега Винника. Украинский ведущий высказал свое мнение по поводу того, что любимец женщин уехал за границу и не вернулся в Украину во время полномасштабной войны.

Об этом Игорь Кондратюк сообщил во время интервью Славе Демину в YouTube.

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По словам украинского продюсера, он еще не успел посмотреть интервью Олега Винника, которое он давал впервые с начала полномасштабной войны. Но известный продюсер считает, что уехать из Украины является выбором каждого человека.

Игорь Кондратюк и Слава Демин
Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк на интервью Славе Демину. Фото: скриншот с YouTube

"Он до войны уехал за границу, это его выбор. Каждый зритель знает, что сказать об этом выборе. Один может сказать, что это не по-мужски, другой скажет "А что он может, кроме как петь?"", — заявил украинский телеведущий.

Кроме того, Игорь Кондратюк вспомнил, как он в начале войны бежал от бомб и ракет во Львов. Он отметил, что тогда его семью остановили на КПП, где военные спросили о месте, в которое они направляются.

"Военный говорит мне: "Давайте без крайностей". Я умею воевать, вы умеете делать телевизионные программы, я этого делать не должен. Мораль какая? Езжайте во Львов, а если дойдет и до Львова, то езжайте за границу. Я говорю ему, что это же не по-мужски. А он отвечает: "Вот мы победим, а все, кто делал телевидение, программы, пели и танцевали, умрут. И что мы будем делать? Смотреть российское телевидение"", — вспомнил разговор с военным на КПП Игорь Кондратюк.

Напомним, мы писали о том, что украинский продюсер Игорь Кондратюк вспомнил, как Олег Винник чуть не отправил его под суд.

Ранее мы рассказывали о том, что телеведущий Игорь Кондратюк вспомнил интересный момент времен Виктора Януковича.

Также мы сообщали о том, что продюсер и ведущий Игорь Кондратюк рассказал о будущем певицы Ани Лорак.

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