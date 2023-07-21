Игорь Кондратюк стал на защиту Олега Винника, который сейчас за границей – его выбор

Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк на интервью Славе Демину. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк высказался касательно певца Олега Винника. Украинский ведущий высказал свое мнение по поводу того, что любимец женщин уехал за границу и не вернулся в Украину во время полномасштабной войны.

Об этом Игорь Кондратюк сообщил во время интервью Славе Демину в YouTube.

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По словам украинского продюсера, он еще не успел посмотреть интервью Олега Винника, которое он давал впервые с начала полномасштабной войны. Но известный продюсер считает, что уехать из Украины является выбором каждого человека.

Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк на интервью Славе Демину. Фото: скриншот с YouTube

"Он до войны уехал за границу, это его выбор. Каждый зритель знает, что сказать об этом выборе. Один может сказать, что это не по-мужски, другой скажет "А что он может, кроме как петь?"", — заявил украинский телеведущий.

Кроме того, Игорь Кондратюк вспомнил, как он в начале войны бежал от бомб и ракет во Львов. Он отметил, что тогда его семью остановили на КПП, где военные спросили о месте, в которое они направляются.

"Военный говорит мне: "Давайте без крайностей". Я умею воевать, вы умеете делать телевизионные программы, я этого делать не должен. Мораль какая? Езжайте во Львов, а если дойдет и до Львова, то езжайте за границу. Я говорю ему, что это же не по-мужски. А он отвечает: "Вот мы победим, а все, кто делал телевидение, программы, пели и танцевали, умрут. И что мы будем делать? Смотреть российское телевидение"", — вспомнил разговор с военным на КПП Игорь Кондратюк.

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