Игорь Кондратюк стал на защиту Олега Винника, который сейчас за границей – его выбор

"Это его выбор": Игорь Кондратюк внезапно защитил Олега Винника от хейтеров
Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк высказался касательно певца Олега Винника. Украинский ведущий высказал свое мнение по поводу того, что любимец женщин уехал за границу и не вернулся в Украину во время полномасштабной войны.
Об этом Игорь Кондратюк сообщил во время интервью Славе Демину в YouTube.
По словам украинского продюсера, он еще не успел посмотреть интервью Олега Винника, которое он давал впервые с начала полномасштабной войны. Но известный продюсер считает, что уехать из Украины является выбором каждого человека.
"Он до войны уехал за границу, это его выбор. Каждый зритель знает, что сказать об этом выборе. Один может сказать, что это не по-мужски, другой скажет "А что он может, кроме как петь?"", — заявил украинский телеведущий.
Кроме того, Игорь Кондратюк вспомнил, как он в начале войны бежал от бомб и ракет во Львов. Он отметил, что тогда его семью остановили на КПП, где военные спросили о месте, в которое они направляются.
"Военный говорит мне: "Давайте без крайностей". Я умею воевать, вы умеете делать телевизионные программы, я этого делать не должен. Мораль какая? Езжайте во Львов, а если дойдет и до Львова, то езжайте за границу. Я говорю ему, что это же не по-мужски. А он отвечает: "Вот мы победим, а все, кто делал телевидение, программы, пели и танцевали, умрут. И что мы будем делать? Смотреть российское телевидение"", — вспомнил разговор с военным на КПП Игорь Кондратюк.
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