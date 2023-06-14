Ким Кардашьян рассказала о проблемах в личной жизни – не может встречаться

Американская телезвезда и фотомодель Ким Кардашьян на презентации шоу The Kardashians в Лос-Анджелесе. Фото: Pinterest

Известная американская телезвезда, актриса и фотомодель Ким Кардашьян поделилась откровенными подробностями своей личной жизни. Популярная звезда рассказала о личном и раскрыла подробности своих отношений с мужчиной, имя которого она не назвала.

Об этом сообщает Page Six.

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По словам известной модели, очень трудно иметь с кем-то отношения из-за того, что за звездами постоянно следят. Ким Кардашьян заметила, что ей очень неловко ходить на свидания из-за того, что это приходится делать тихо, чтобы никто не видел.

"Это просто тяжело, как выглядят эти первые свидания? Они проходят за закрытыми дверями, выйти нельзя. Это как-то неловко", — утверждает Ким Кардашьян.

Американская фотомодель Ким Кардашьян в собственном доме во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Телезвезда отметила, что когда с кем-то не удается построить долгие отношения, приходится делать вид, что они продолжаются, иначе возникает застенчивость из-за того, что эти отношения очень быстро закончились у нее.

Например, когда Ким Кардашьян была в отношениях с комиком Питом Дэвидсоном, все считали, что этот роман будет долгим и крепким. Впрочем, сама актриса хотела в этих отношениях просто весело провести свое время.

Модель Ким Кардашьян и комик Пит Дэвидсон на Met Gala в Нью-Йорке. Фото: Pinterest

Также американская телезвезда рассказала о том, что друзья познакомили ее с интересным мужчиной, с которым она пошла на свидание в один из клубов Нью-Йорка. Впрочем, называть имя нового избранника Ким не стала, она лишь отметила, что новый мужчина "соответствует стандартам".

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