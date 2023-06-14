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"Це ніяково": Кім Кардаш'ян поскаржилася, що не може ходити на побачення

14 червня 2023 13:18
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Кім Кардаш'ян розповіла про проблеми в особистому житті – не може зустрічатися
Американська телезірка та фотомодель Кім Кардаш'ян на презентації шоу The Kardashians в Лос-Анджелесі. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома американська телезірка, акторка та фотомодель Кім Кардаш’ян поділилася відвертими подробицями свого особистого життя. Популярна зірка розповіла про особисте та розкрила подробиці своїх стосунків з чоловіком, ім’я якого вона не назвала.

Про це повідомляє Page Six.

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За словами відомої моделі, дуже важко мати з кимось стосунки через те, що за зірками постійно стежать. Кім Кардаш’ян зауважила, що їй дуже ніяково ходити на побачення через те, що це доводиться робити тихо, щоб ніхто не бачив.

"Це просто важко, як виглядають ці перші побачення? Вони проходять за зачиненими дверима, вийти не можна. Це якось ніяково", — стверджує Кім Кардаш’ян.

Ким Кардашьян
Американська фотомодель Кім Кардаш'ян у власному будинку під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Телезірка зазначила, що коли з кимось не вдається побудувати довгі стосунки, доводиться робити вигляд, що вони продовжуються, інакше виникає сором’язливість через те, що ці стосунки дуже швидко закінчилися в неї.

Наприклад, коли Кім Кардаш’ян була в стосунках з коміком Пітом Девідсоном, всі вважали, що цей роман буде довгим та міцним. Втім, сама акторка хотіла в цих стосунках просто весело провести свій час.

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон
Модель Кім Кардаш'ян та комік Піт Девідсон на Met Gala в Нью-Йорку. Фото: Pinterest

Також американська телезірка розповіла про те, що друзі познайомили її з цікавим чоловіком, з яким вона пішла на побачення в один з клубів Нью-Йорку. Втім, називати ім’я нового обранця Кім не стала, вона лише зазначила, що новий чоловік "відповідає стандартам".

Нагадаємо, ми писали про те, що відома американська телезірка Кім Кардаш’ян розкрила відверті подробиці свого інтимного життя.

Раніше ми розповідали про те, що американська зірка Кім Кардаш’ян повідомила про свого нового чоловіка.

Також ми повідомляли про те, що відома зірка Кім Кардаш’ян розповіла про те, як їй вдалося скинути зайві кілограми.

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