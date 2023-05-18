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"Это долг каждого": Надя Дорофеева собрала немалую сумму денег для ВСУ

18 мая 2023 15:07
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Надя Дорофеева рассказала, какую сумму денег она собрала для ВСУ – цифра удивляет
Украинская певица Надя Дорофеева во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская исполнительница, актриса и бывшая участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева рассказала о помощи армии. Популярная артистка рассказала о своем первом сольном туре по Америке, а также о том, какую сумму ей удалось собрать на помощь ВСУ.

Соответствующую публикацию Надя Дорофеева разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Об обязанности каждого. Первые концерты тура "сенси" пришлись на блекаут в стране. Помню, как тогда было непонятно, страшно, как волновалась, что прозвучит тревога и нам всем нужно будет бежать в укрытия... Но — 17 концертов и 17 солдаутов! Мой первый сольный американский тур. Сейчас — полтора суток без сна, скоро Варшава. Да, очень устала… но есть результат!" — написала известная украинская исполнительница Надя Дорофеева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Также бывшая участница известной украинской группы "Время и Стекло", которая не так давно распалась, рассказала о сумме, которую ей удалось собрать во время своего тура по Америке. По словам Нади Дорофеевой, один миллион, который ей удалось собрать, пошел на помощь ВСУ.

Надя Дорофеева
Бывшая участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева на фотосессии. Фото: скриншот из Instagram

"Мы собрали уже 1 000 000 гривен! И это только середина тура🔥 Половина суммы перечислена в @superhumans.center — на реабилитацию и протезирование наших военных, 500 тысяч — идет на помощь ВСУ в @helpheroesofukraine @ukraine_united_association работать, чтобы приносить пользу своей стране. Это обязанность каждого из нас, потому что мы все стремимся к победе! Спасибо вам, вы — мое вдохновение. Слава Украине!" — также добавила известная украинская певица.

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Надя Дорофеева отправилась в тур по Америке.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Надя Дорофеева разгневала публику неприятным фото с любимым Мишей Кацуриным.

Также мы сообщали о том, что певица и актриса Надя Дорофеева рассказала о своем заболевании.

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