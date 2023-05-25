Тину Кароль затравили за неудачную мимику и позу – украинцы недовольны

Украинская певица Тина Кароль во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица, ведущая и народная артистка Украины Тина Кароль поделились новыми кадрами своей творческой жизни. Популярная исполнительница показала свое выступление на сцене, на которое она надела длинное и откровенное платье черного цвета.

Соответствующие кадры Тина Кароль разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"#тенакароль #tinakarol", – коротко подписала видео со своего выступления украинская исполнительница.

Многочисленные подписчики украинской певицы не смогли пройти мимо и высказали свое мнение. Кто–то начал писать комплименты в адрес Тины Кароль, а кто–то, наоборот, написал негативные комментарии под кадрами с выступления украинской артистки.

"Тине мешает на сцене мимическое кокетство и выставляет почему–то правую сторону. Такое впечатление, что она иногда забывает, что стоит на сцене. Это заметно очень, и не выглядит эстетично. Много кокетства. Чаще нужно просматривать в записи свои привычки и жесты. Любовь к себя, не должна мешать, а подчеркивать свою красоту и манеры", "Мыльная опера в интерпретации black red white Кармен", "Это у Тины уже даже не кокетство – это п*рно", "@tina_karol Как это красиво, очень нежно и нежно, очень трогательно.Вы невероятны.Вы тот человек, который нас вдохновляет,дарит свою любовь и тепло.Вы та звезда и человек с которым можно не бояться за будущее Украины и украинской нации.Мы всегда рядом с вами,ваша поддержка и ваш тыл. @tina_karol", – написали люди в комментариях.

Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Тина Кароль показала себя на нежной фотосессии.

Раньше мы рассказывали о том, что певица Тина Кароль без макияжа показала себя на обложке глянцевого журнала.

Также мы сообщали, что украинская артистка Тина Кароль показала свой загородный дом.