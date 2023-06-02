Светлана Лобода показала кадры с украинскими детьми – артистка рассказала об их жизни

Украинская певица Светлана Лобода перед концертом в Грузии. Фото: instagram.com/p/CsGqnzcsEog/

Известная украинская исполнительница и заслуженная артистка Украины Светлана Лобода поделилась новыми кадрами. Популярная артистка рассказала о жизни украинских детей во время полномасштабной войны и показала с ними трогательные кадры.

Соответствующее видео Светлана Лобода разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"19 505 украинских детей было депортировано с начала российского вторжения. Мое единственное желание сегодня, в день защиты детей – чтобы каждый из них вернулся на родную землю, в объятия родных людей, в окружение любви и тепла. И мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы счастье и безмятежность настоящего детства у маленьких украинцев не смог отобрать никто и никогда", – написала Светлана Лобода.

Многочисленные пользователи, которые подписаны на украинскую исполнительницу, решили не проходить мимо и стали высказывать свое мнение о новых кадрах Светланы Лободы. Люди стали оставлять много комментариев, где стали говорить о новых кадрах певицы.

"Светлана поддерживаю вас и все умные украинцы. Спасибо за вашу помощь Украины и ваше творчество!! Пожалуйста не обращайте внимание на тех кто пытается качать против вас, у них ничего не получится! Итого к победе нашего государства. Вы голос Украины" , "А на Донбасс чё не приезжала? Эта показуха никому не нужна. Твои концерты все равно отменяют", "Как насчет детей Донбасса, которых постоянно убивают с 2014 года??? Ваша пропаганда никому не нужна?", "Почему детей Донбасс, которые страдали 8 лет, им не носила подарки????" – написали люди в комментариях.

Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Светлана Лобода раскрыла секрет упругих ягодиц.

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