Во сколько гривен обойдется поездка на конкурс Евровидение-2023

"Евровидение-2023" совместно проводят Великобритания и Украина. Фото: коллаж Новини.LIVE

Ровно через месяц, 9 мая, в английском Ливерпуле пройдет первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2023". Музыкальный праздник не только Европы, но и мира ежегодно посещают десятки тысяч человек.

Новини.LIVE изучил, во сколько обойдется украинцам поездка в Великобританию.

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Виза

Около пяти лет назад украинцы получили возможность путешествовать по странам Европейского Союза без виз. Впрочем, до сих пор это не распространяется на Великобританию. Прежде чем покупать билеты на транспорт, шоу "Евровидение", бронировать отель и упаковывать чемодан подготовьте все документы для посольства. И, конечно, деньги.

Самая дешевая виза на срок до шести месяцев обойдется вам, по информации, указанной на официальном правительственном сайте Великобритании, в 128 долларов (4730 грн).

Скриншот с сайта homeoffice.gov.uk

Билеты в Ливерпуль

Из-за полномасштабной войны пассажирские аэропорты по всей стране закрыты более года. Рассмотрим вариант вылета в Ливерпуль из Польши. Прямых рейсов национального перевозчика LOT в английский город не имеет, как и с пересадками. Но венгерский лоукост Wizz Air и ирландский Ryanair предлагают воспользоваться их услугами. И в ценовой политике выигрывает сосед Великобритании, потому что цена отличается в разы.

Скриншот с сайта wizzair.com

Скринштот с сайта ryanair.com

Да, воспользовавшись ирландским лоукостом, придется подольше побыть в Англии, но это прекрасный случай увидеть и другие города Соединенного Королевства.

Авиабилеты обойдутся в 492 злотых (4200 грн). Если вы едете из Киева, добавляем еще стоимость билетов на автобус (от 1000 грн в одну сторону), или поезд от 1700 грн.

Скриншот с сайта fixbus.ua

Билеты на конкурс

Организаторы "Евровидения-2023" еще в марте сообщили, что все билеты на песенный конкурс уже распроданы. Билеты на финал закончились через 36 минут, а через 54 минуты поклонники раскупили билеты на два полуфинала, а также на обеденные и вечерние репетиции полуфиналов и финала.

Фанаты получали сообщения о том, что в онлайн-очереди перед ними находятся 2000 человек, но реальные цифры, скорее всего, были гораздо выше.

Скриншот с сайта insider.com

Билеты на гранд-финал были от 80 до 380 фунтов стерлингов (от 3500 до 16 850 грн), на полуфиналы — от 30 до 290 фунтов стерлингов (ориентировочно от 1330 до 12800 грн).

Впрочем, найти билеты, конечно, можно. Их перепродают на специальных сайтах по значительно завышенным ценам. Так, на финал билеты перекупщики продают за сумасшедшие 120 тысяч гривен. На второй полуфинал можно попасть за 38 тысяч гривен.

Скриншот с сайта viagogo.com

Скриншот с сайта ticombo.com

Так что надеемся, что вы успели приобрести билеты. Если нет, вы можете наблюдать за конкурсом на больших экранах в специальных фан-зонах "Евровидения" в Ливерпуле.

Накануне правительство Великобритании объявило, что предоставит украинским переселенцам 3000 билетов на песенный конкурс "Евровидение-2023" по символической цене 20 фунтов стерлингов (900 гривен). Розыгрыш закончился 6 апреля.

Жилье и прочие расходы в Ливерпуле

Население английского города не так уж велико — полмиллиона жителей. Сравнить его можно с Николаевом. Во время проведения "Евровидения-2023" гостиничные комплексы будут нагружены по максимуму.

Самым оптимальным вариантом в городе являются гостевые дома. Неделя пребывания в одном из таких обойдется в 28900 гривен.

Скриншот с сайта booking.com

Впрочем, есть и более экономичные варианты — хостелы и гостевые комнаты в 20 километрах от города. Поэтому придется добираться до города общественным транспортом, или, как вариант, арендовать велосипед . А может, вам его любезно предоставят владельцы апартаментов. Есть варианты всего за 5500 грн за неделю в одном из хостелов неподалеку от центра Ливерпуля.

Скриншот с сайта booking.com

Что касается городского транспорта, то выгоднее всего взять однодневный билет в не пиковое время на автобусы, поезда и паромы Мерси (лишь прямые переправы через реку). Они действуют после 9:30 утра с понедельника по пятницу и весь день в субботу, воскресенье и государственные праздники. Стоимость такого билета на все зоны обойдется в шесть фунтов. За неделю придется отдать 42 фунта (1900 грн).

Скриншот с сайта merseytravel.gov.uk

Конечно, за неделю придется и покупать продукты питания. Вот примерный прайс в Ливерпуле:

недорогой ресторан: £10.00 — £20.00

кофе на вынос: £2.00 — £3.00

бутылка когда: £1.00 — £1.25

1 л молока: £0.70 — £1.00

буханка хлеба: £0.62 — £1.40

12 яиц: £1.00 — £2.50

1 кг курицы: £3.00 — £6.00

1 кг говядины: £7.00 — £14.00

1 кг яблок: £1.00 — £2.00

1 кг белого риса: £0.50 — £1.60

пинта (0,6 л) домашнего пива в ресторане/пабе: £2.00 — £3.00

бутылка импортного пива в ресторане/пабе (0,33 л): £2.00 — £4.00

пинта (0,6 л) домашнего пива в супермаркете: £0.70 — £1.60

бутылка импортного пива в супермаркете: £1.00 — £2.70

бутылка вина средней ценовой категории в супермаркете: £5.00 — £8.00.

Курс £1 равен 45 грн.

Один из магазинов в Ливерпуле. Фото: liverpoolecho.co.uk

Итоги

Учитывая, что Великобритания всегда была "недешевой" страной Европы для туристов, а доходы украинцев за год полномасштабной войны упали, не следует ожидать многих украинцев на конкурсе в Ливерпуле. Недельная поездка на конкурс обойдется минимум в 30 тысяч гривен (проезд, жилье, питание и транспорт в расчете в 50 фунтов стерлингов в день) без учета билетов на шоу.

Английский город Ливерпуль. Фото: kayak.co.uk

Конечно, можно прилететь только перед финалом и не участвовать в многочисленных культурных инициативах конкурса. Такая поездка обойдется вдвое дешевле. А если у вас есть друзья или знакомые в Ливерпуле, вы успели приобрести билеты и находитесь, например, во Франции или Бельгии, то поездка на главный мировой музыкальный праздник обойдется еще в меньшую сумму.

Отметим, что полуфиналы "Евровидения-2023" пройдут 9 и 11 мая. А гранд-финал, в котором выступит и украинская группа TVORCHI, отгремит в субботу, 13 мая.

Напомним, ранее мы писали, что впервые за 20-летнее участие нашей страны в песенном конкурсе "Евровидение" украинцы сами выбирали членов национального жюри, которые будут выставлять свои баллы участникам из других стран мира во втором полуфинале и финале. Голосование, продолжавшееся неделю в приложении "Дія", завершилось.

Также мы рассказывали, в каком французском городе пройдет "Детское Евровидение-2023".