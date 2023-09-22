Тину Кароль осудили за фейковый патриотизм – о чем идет речь

Певица Тина Кароль, которая отвечает на 25 вопросов. Фото: скриншот с YouTube

Народная артистка Украины Тина Кароль поделилась новыми кадрами на своей странице в соцсети. На видео звезда шоу-бизнеса исполняет свою песню на английском языке, которую она недавно презентовала, но реакция сети не заставила себя ждать.

Соответствующие кадры Тина Кароль показала на своей официальной странице в Instagram.

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Публикация певицы

На странице соцсети украинская артистка исполнила свою песню под названием "One Nation Under Love", посвященная ее родной стране. На кадрах можно увидеть Тину Кароль в длинном платье черно-белого цвета и темных туфлях с острым носком.

Она стоит у стены, где проектором показывают кадры с полномасштабной войны в Украине. На видео можно заметить деоккупацию разных населенных пунктов, встречу украинских защитников со своими родными и людей, которые держат флаги в руках.

"Казацкому роду нет перевода. Strong. Brave. United", — коротко подписала свое видео украинская артистка Тина Кароль.

Публикация украинской певицы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии фолловеров

Новые кадры известной исполнительницы не остались без реакции сети, поэтому под ними стали появляться разные комментарии. В них люди стали оставлять свое мнение по поводу новой песни и кадров Тины.

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Какая же ты продажная

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Одна из немногих певиц, на которую всегда хочется смотреть и слушать

Шикарная, пример для всех! Не только артистка, но шикарная личность

Всегда шикарная, голосистая и красивая

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Новый трек Тины Кароль

В День Независимости Украины популярная артистка представила новую песню "One Nation Under Love", которой она очень гордится. Эту песню специально для Тины написала американский композитор Дайан Dоррен, которая создавала хиты для разных знаменитостей, например, для Бритни Спирс, Селин Дион и т.д.

На перевод этой англоязычной песни обратил свое внимание музыкант под псевдонимом Ницо Уродливо. Он считает текст трека очень странным, ведь он похож на неоднозначную позицию певицы.

"Послушал новую песню Тины Кароль, почитал слова. Выглядит, будто "опять нас поделили политики, единый народ". Потому что странно обращаться к Донбассу на английском, а для западной аудитории это звучит, по-моему, обращение к России или я что-то не так понял?", — возмутился музыкант в Twitter.

Публикация музыканта Ницо Потворно по поводу песни Тины Кароль. Фото: скриншот из Twitter

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