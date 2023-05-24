Украинка Анна Асти стала певицей года в РФ

Украинская певица Анна Асти, предавшая Украину. Фото: фан аккаунт Анны Асти

Украинская певица Анна Асти стала предательницей Украины и продолжила работу и жить на территории России. Женщина получила награду "лучшая певица года".

Об этом информирует УНИАН.

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Недавно Анна Асти получила награду не только как "Лучшая певица года", но и "Прорыв года" и "Песня года". Украинка была очень радостна после оглашения результатов. Она со сцены заявила, что "не зря" пела для россиян.

Пока Анна Асти выступает в РФ и дает концерты россиянам, ее семья находится в Украине под обстрелами.

Из инстаграммы певицы известно, что она приезжала в Украину еще до полномасштабного вторжения.

За время агрессии РФ против Украины женщина не сказала ничего о преступлениях российских окупантов.

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