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Украинка Анна Асти стала певицей года в РФ

24 мая 2023 21:42
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Украинка Анна Асти стала певицей года в РФ
Украинская певица Анна Асти, предавшая Украину. Фото: фан аккаунт Анны Асти
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Украинская певица Анна Асти стала предательницей Украины и продолжила работу и жить на территории России. Женщина получила награду "лучшая певица года".

Об этом информирует УНИАН.

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Асти получила награду в РФ

Недавно Анна Асти получила награду не только как "Лучшая певица года", но и "Прорыв года" и "Песня года". Украинка была очень радостна после оглашения результатов. Она со сцены заявила, что "не зря" пела для россиян.

Пока Анна Асти выступает в РФ и дает концерты россиянам, ее семья находится в Украине под обстрелами.

Из инстаграммы певицы известно, что она приезжала в Украину еще до полномасштабного вторжения.

За время агрессии РФ против Украины женщина не сказала ничего о преступлениях российских окупантов.

Напомним, что известный украинский исполнитель, композитор и бывший участник песенного конкурса "Евровидение" Melovin дал откровенное интервью. Популярный певец рассказал о том, что он думает об украинских звездах, изменивших свое мнение из-за войны, а также назвал тех, с кем не будет выступать на одной сцене.

Полузащитник клуба "Крылья Советов" Дмитрий Иванисеня не спешит покидать Россию. Бывший футболист сборной Украины зарабатывает деньги в стране, ведущей полномасштабную войну с его родиной.

Российский юморист Максим Галкин, осудивший войну в Украине и покинувший территорию РФ, прокомментировал обвинения со стороны одной из пропутинских актрис, Татьяны Васильевой. Шоумен, которого в стране-террористе признали иноагентом, рассказал о своей эмиграции.

На Каннском международном кинофестивале, который сейчас проходит во Франции, украинская блоггерша и фитнес-тренер Илона Чернобай устроила громкую акцию, во время которой облила себя красной краской.

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