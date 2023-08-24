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Украинская певица Анастасия Приходько призналась, как она отреклась от России

24 августа 2023 11:11
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Анастасия Приходько рассказала, как она отказалась от России – пошла за Украину
Украинская артистка Анастасия Приходько во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская певица Анастасия Приходько дала откровенное интервью, где честно рассказала о своей жизни. В частности, известная исполнительница откровенно рассказала о своей причастности к России и объяснила, какое отношение она имеет к стране-агрессору.

Об этом Анастасия Приходько рассказала во время интервью на канале "Власть vs Влащенко" в YouTube.

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Причастность к России

Украинская певица объяснила, как она отреклась от России в свое время и что ей говорили, когда она это делала. В частности, Анастасия Приходько призналась, принимала ли она сама решение касательно того, чтобы перестать выступать в России.

"Смеялись надо мной по теме того, что "не надо, ну это же Москва, ну ты же карьеру там строила". Я говорю: "Это мое решение". За меня очень боялись, были попытки похищения. Когда я вышла на сцену Майдана, тогда еще у власти был Янукович, я оказалась между двух огней. Если бы Янукович остался, меня бы не было ни в России, нигде. Но я пошла за Украину, я остаюсь с ней", — заявила Анастасия Приходько.

Анастасия Приходько
Украинская певица Анастасия Приходько на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Артистка также вспомнила времена, когда она была в политике, заявив, что она еще поддерживает связь со своими бывшими коллегами по политике. 

"У меня очень много осталось друзей из этой партии", — вспомнила прошлые времена украинская певица Анастасия Приходько.

Времена политики

В 2018 году украинская исполнительница решила пойти в политику и присоединилась к партии "Батьківщина". Впрочем, она отмечала, что этот период был наиболее психологически сложным для нее. Когда она была в составе политической партии, она даже бросила курить, ведь ее образ требовал, чтобы она была примером для других.

Но спустя некоторое время Анастасия решила покинуть политику, объясняя, что она разочаровалась в самой концепции деятельности.

Публикация Анастасии Приходько
Публикация Анастасии Приходько касательно политики. Фото: скриншот из Instagram

"Я пыталась держать планку и быть достойной. Да, это был период, который мне хотелось бы забыть это, как страшный сон, потому что в борьбе с ветряными мельницами нет победителей. Этой темы здесь никогда больше не будет. Но я сказала честно", — отметила Анастасия Приходько.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Анастасия Приходько объяснила, почему она набрала лишний вес.

Ранее мы рассказывали о том, что певица и автор песен Анастасия Приходько призналась, почему она отказалась петь перед защитниками.

Также мы сообщали о том, что заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько высказалась о звездах, выступавших на фестивале Лаймы Вайкуле.

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