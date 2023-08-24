Анастасія Приходько розповіла, як вона відмовилася від Росії – пішла за Україну

Українська артистка Анастасія Приходько під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка Анастасія Приходько дала відверте інтерв’ю, де чесно розповіла про своє життя. Зокрема, відома виконавиця відверто розповіла про свою причетність до Росії та пояснила, яке ставлення вона має до країни-агресорки.

Про це Анастасія Приходько розповіла під час інтерв’ю на каналі "Власть vs Влащенко" в YouTube.

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Причетність до Росії

Українська співачка пояснила, як вона відреклася від Росії свого часу, та що їй говорили, коли вона це робила. Зокрема, Анастасія Приходько зізналася, чи сама вона приймала рішення щодо того, щоб перестати виступати в Росії.

"Сміялися наді мною на тему того, що "не треба, ну це ж Москва, ну ти ж кар’єру там будувала". Я кажу: "Це моє рішення". За мене дуже боялися, були спроби викрадення. Коли я вийшла на сцену Майдану, тоді ще при владі був Янукович, я виявилася між двох вогнів. Якби Янукович залишився, мене б не було ні в Росії, ніде. Але я пішла за Україну, я залишаюся з нею", — заявила Анастасія Приходько.

Українська співачка Анастасія Приходько на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Артистка також згадала часи, коли вона була в політиці, заявивши, що вона ще підтримує зв'язок із своїми колишніми колегами з політики.

"У мене дуже багато залишилося друзів з цієї партії", — згадала минулі часи українська співачка Анастасія Приходько.

Часи політики

У 2018 році українська виконавиця вирішила піти у політику та приєдналася до партії "Батьківщина". Втім вона зазначала, що цей період був найбільш психологічно складним для неї. Коли вона була у складі політичної партії, вона навіть кинула палити, адже її образ вимагав, щоб вона була прикладом для інших.

Але за деякий час Анастасія вирішила покинути політику, пояснюючи, що вона розчарувалася в самій концепції діяльності.

Публікація Анастасії Приходько щодо політики. Фото: скриншот з Instagram

"Я намагалася тримати планку і бути гідною. Так, це був період, який мені хотілося б забути, це як страшний сон, тому що в боротьбі з вітряками немає переможців. Цієї теми тут ніколи більше не буде. Але я сказала чесно", — зазначила Анастасія Приходько.

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