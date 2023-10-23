Певица NAVKA выбила себе зубы на съемках мюзикла — думала, что это сон

Певица NAVKA на съемках мюзикла до травмы. Фото: Instagram NAVKA

Известная украинская певица NAVKA (Марина Тимофийчук) рассказала об инциденте, который произошел с ней недавно. Популярная артистка призналась, что во время съемок мюзикла она потеряла сознание, из-за чего упала на землю и выбила передние зубы.

Ужасными подробностями инцидента и фотографиями последствий NAVKA поделилась на своей странице в Instagram.

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Что произошло с певицей

Украинская певица рассказала, как так получилось, что она осталась без передних зубов. Она признается, что думала, что это был сон, но это оказалось по-настоящему. К тому же, NAVKA объяснила, что снимать мюзикл, во время которого это и произошло, очень трудно.

"Потеряла после съемок сознание и упала на камень… зубами… Через час рыданий, полных ладоней крови и полного рта зубов, плавающих среди крови, никто так и не выполнил моей просьбы и не разбудил меня, а ведь я так надеялась, что это только сон. Но этот ужас оказался реальностью… Я знала, что снимать фильм — это не клип снимать. В чужом городе, являясь единственным продюсером…", — объяснила NAVKA.

Украинская певица NAVKA с выбитыми зубами. Фото: Instagram NAVKA

Певица отметила, что украинский народ должен бороться на культурно-информационном фронте, как защитники на передовой.

"Я знала, что это будет очень тяжело! Но борьбе на культурно-информационном фронте мы должны отдаваться так же, как и наши воины на реальном фронте. И я отдаюсь. Тем более, столько людей поддержало мою идею, столько воинов!! Я готова была работать на адреналине, на полную, нон стоп… Делать это по собственному финансовому ресурсу (ограниченному ресурсу), без поддержки всевозможных фондов", — также добавила артистка.

Публикация со страницы певицы NAVKA. Фото: скриншот из Instagram

Более того, когда врачи зашивали женщине губу, они забыли в ней несколько зубов.

"Мне перешили губу. Потому что в Одесской больнице, куда меня привезла скорая, "врачи" зашили губу, как фаршированную утку, и забыли в ней два кусочка зуба. Когда новый хирург находил кусочки зубов, я поняла, почему дежурный врач не разрешила режиссеру @denys_zakharov_ присутствовать при сшивании. Озвучена причина: может испугаться и потерять сознание, а также отсутствие бахил", — также рассказала артистка.

Что известно о певице

Марина Тимофийчук — это украинский музыкант из Черновцов, автор и поэтесса. Уже больше двух лет девушка выступает под творческим псевдонимом NAVKA и активно работает в Киеве, создавая музыкальные продукты.

Она исполнила кавер на украинскую народную песню "Ой у вишневому саду".

В 2021 году артистка выпустила клип на песню "Весна-чарівниця", который собрал более 130 тысяч просмотров.

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