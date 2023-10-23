Співачка NAVKA вибила собі зуби на зйомках мюзиклу — думала, що це сон

Співачка NAVKA на зйомках мюзиклу до травми. Фото: Instagram NAVKA

Відома українська співачка NAVKA (Марина Тимофійчук) розповіла про інцидент, який трапився з нею нещодавно. Популярна артистка зізналася, що під час зйомок мюзиклу вона знепритомніла, через що впала на землю і вибила передні зуби.

Жахливими подробицями інциденту та фотографіями наслідків NAVKA поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Що сталося зі співачкою

Українська співачка розповіла, як так сталося, що вона залишилася без передніх зубів. Вона зізнається, що думала, що це був сон, але це виявилося по-справжньому. До того ж, NAVKA пояснила, що знімати мюзикл, під час якого це і сталося, дуже важко.

"Втратила після зйомок свідомість і впала на камінь… зубами… За годину ридань, повних долонь крові і повного рота зубів, які плавали серед крові, ніхто так і не виконав мого прохання і не розбудив мене, а я ж так сподівалась, що це лише сон. Але цей жах виявився реальністю… Я знала, що знімати фільм — це не кліп знімати. В чужому місті, будучи єдиним продюсером…", — пояснила NAVKA.

Українська співачка NAVKA з вибитими зубами. Фото: Instagram NAVKA

Співачка зазначила, що український народ повинен боротися на культурно-інформаційному фронті так само, як захисники на передовій.

"Я знала, що це буде дуже важко! Але боротьбі на культурно-інформаційному фронті ми повинні віддаватись так само, як і наші воїни на реальному фронті. І я віддаюсь. Тим паче, стільки людей підтримало мою ідею, стільки воїнів!! Я готова була працювати на адреналіні, на повну, нон стоп… Робити це за власним фінансовим ресурсом, (обмеженим ресурсом), без підтримки всіляких фондів", — також додала артистка.

Публікація зі сторінки співачки NAVKA. Фото: скриншот з Instagram

Більш того, коли лікарі зашивали жінці губу, вони забули в ній декілька зубів.

"Мені перешили губу. Бо в Одеській лікарні, куди мене привезла швидка, "лікарі" зашили губу, як фаршировану качку, і забули в ній два шматочка зуба. Коли новий хірург знаходив шматочки зубів, я зрозуміла, чому чергова лікарка не дозволила режисеру @denys_zakharov_ бути присутнім при зшиванні. Озвучена причина: може злякатися і втратити свідомість, а також відсутність бахіл", — також розповіла артистка.

Що відомо про співачку

Марина Тимофійчук — це українська музикантка з Чернівців, авторка і поетеса. Вже понад двох років дівчина виступає під творчим псевдонімом NAVKA та активно працює у Києві, створюючи музичні продукти.

Вона виконала кавер на українську народну пісню "Ой у вишневому саду".

У 2021 році артистка випустила кліп на пісню "Весна-чарівниця", який зібрав понад 130 тисяч переглядів.

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