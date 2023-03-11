Украинские музыканты не могут уехать за границу после скандала с комиком Щегелем

Группа The Hypnotunez

Украинские музыканты предстали перед трудностями во время выезда за границу из-за недавних скандалов с комиком Андреем Щегелем. После этого инцидента Минкульт изменил условия выезда за границу для украинских артистов.

Новини.LIVE расскажет, кто из музыкантов столкнулся с трудностями выезда за границу и жалуется на такое решение.

Запрет выезда за границу украинским артистам

Недавно известная украинская джаз-панк группа The Hypnotunez сообщила, что по решению Министерства культуры не смогла выехать за границу в благотворительный тур.

Соответствующее видео участники коллектива разместили на официальной странице The Hypnotunez в Facebook. Как рассказали музыканты, 7 марта они уехали в свой европейский тур, который должен пройти в городах Германии, Польши и Чехии.

Впрочем, артисты провели 20 часов на границе с Польшей и так не выпустили из страны. Причиной этому стали изменения, касающиеся выезда за границу артистов, которые Минкульт ввел после скандала со стендапером Андреем Щегелем.

"Мы выехали в наш европейский тур, однако уже 20 часов стоим на пункте пропуска. В связи с последними новостями вокруг Министерства культуры и так называемых "артистов" мы стоим на месте. Они приостановили возможность выезда настоящих художников за границу, объявив о каких-то новые изменения и правила, о которых никто не знает, не сообщив об этом заявителей. Невозможно дозвониться и найти эту информацию в департаменте или Сети", — сказали участники группы.

Также музыканты поделились, что они звонили по телефону всем, кому могли — начиная с секретарей до замминистров, от руководителей военных администраций до генеральных консулов стран, где The Hypnotunez должны были играть концерты. Однако все "разводили руками".

"Мы оказались в буферной зоне, когда нет пути назад и нет пути вперед. С большой грустью мы можем сказать, что мы отменяем наш тур. Это запланированные 23 концерта в странах Германии, Чехии и Польше. Мы, к сожалению, бессильны, это уже не зависит от нас. Мы потратили кучу усилий, времени, денег, чтобы этот тур состоялся", — сказали музыканты.

Реакция других артистов

На такое решение Минкульта также отреагировали представители Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2023" Tvorchi, поскольку теперь под вопросом также участие группы во всех промо-мероприятиях перед "Евровидением".

"Под вопросом наше участие во всех промо-мероприятиях перед "Евровидением" и возможность представить свою страну и творчество там наилучшим образом. Мы надеемся, что справедливость возобладает, предатели будут наказаны, а нам дадут возможность работать на благо страны и на бренд Украины. Нам нужна ваша поддержка. Нам нужен "культурный путь", — подытожили музыканты

Против запрета выезда мужчин артистов за границу выступил и звездный защитник Украины, участник "Культурного десанта" Коля Серга.

"Кто работает с воинами на передовой, поднимая боевой дух. Кто работает в городах, в своих городах, в деоккупированных городах, противопоставляя искусство страху и несправедливости. А кто популяризирует украинскую культуру за границей и собирает деньги на поддержку армии. И нельзя сказать, какое из этих направлений важнее или не нужно. Настолько самоорганизованная и дисциплинированная культура как у нас является примером для всего мира", — сказал Серга.

Флешмоб #культурнийшлях

После всех инцидентов и скандалов украинские артисты объединились во флешмоб #культурнийшлях, рассказывая о важности своей деятельности за пределами Украины, где они популяризируют нашу культуру, собирают средства на армию, закупая для фронта автомобили, дроны, снаряжение, аптечки и другие вещи первой необходимости.

Что известно о конфликте со Щегелем

Андрей Щегель в интервью Роману Скрипину заявил, что сбежал из Украины, чтобы его не мобилизовали. На вопрос, как ему удалось это сделать, он ответил: "это я артист". Также он заявил, что выбор ребят, которые пошли защищать в Украину, погибают.

После этого вышло еще одно видео, в котором стендапер назвал украинцев "крысами". Он добавил, что его начали критиковать, ведь люди завидуют тому, что Щегель смог уехать за границу, а они не могут.

Однако уже совсем скоро комик записал обращение с оправданиями и извинениями. Он резко сменил риторику и заявил следующее:

"Я ни в коем случае не считаю, что выбор человека как раз погибать на войне. И имею в виду, что украинцы сознательно выбирают Украину. И желание за нее бороться, порой приводящее к гибели лучших его детей", — сказал Щегель в обращении.

Пока неизвестно, почему именно Щегель решил извиняться. Однако после скандала вокруг артиста украинский Минкульт заявил, что пересмотрит условия для выезда мужчин-артистов за границу.

Напомним, звезды отстаивают возможность выезда за границу и призывают к сохранению возможности коллегам собирать средства и делать контент по ту сторону государственной границы.