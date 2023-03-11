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Українські музиканти не можуть виїхати за кордон після скандалу з коміком Щегелем

11 березня 2023 08:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Гурт The Hypnotunez
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські музиканти постали перед труднощами під час виїзду за кордон через нещодавні скандали з коміком Андрієм Щегелем. Після цього інциденту Мінкульт змінив умови для виїзду за кордон для українських артистів.

Новини.LIVE розкаже, хто із музикантів зіштовхнувся із труднощами виїзду за кордон та скаржиться на таке рішення.

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Заборона виїзду за кордон українським митцям

Нещодавно відомий український джаз-панк гурт The Hypnotunez повідомив, що за рішенням Міністерства культури не зміг виїхати за кордон у благодійний тур.

Відповідне відео учасники колективу розмістили на офіційній сторінці The Hypnotunez у Facebook. Як розповіли музиканти, 7 березня вони виїхали у свій європейський тур, який мав відбутися у містах Німеччини, Польщі та Чехії.

Втім, артисти провели 20 годин на кордоні з Польщею і їх так і не випустили з країни. Причиною цьому стали зміни стосовно виїзду за кордон артистів, які Мінкульт запровадив після скандалу зі стендапером Андрієм Щегелем.

"Ми виїхали в наш європейський тур, проте вже 20 годину стоїмо на пункті пропуску. У зв'язку з останніми новинами навколо Міністерства культури і так званих "артистів" ми стоїмо на місці. Вони призупинили можливість виїзду справжніх митців за кордон, оголосивши про якісь нові зміни і правила, про які ніхто не знає, не повідомивши про це заявників. Неможливо додзвонитися і знайти цю інформацію в департаменті чи Мережі", — сказали учасники гурту.

Також музиканти поділилися, що вони телефонували всім, кому могли — починаючи з секретарів до замміністрів, від очільників військових адміністрацій до генеральних консулів країн, де The Hypnotunez мали грати концерти. Проте всі "розводили руками".

"Ми опинилися в буферній зоні, коли немає шляху назад і немає шляху вперед. З великим сумом ми можемо сказати, що ми скасовуємо наш тур. Це заплановані 23 концерти в країнах Німеччини, Чехії та Польщі. Ми, на жаль, безсилі, це вже не залежить від нас. Ми витратили купу зусиль, часу, грошей, аби цей тур відбувся", — сказали музиканти.

Реакція інших артистів

На таке рішення Мінкульту також відреагували представники від України на пісенному конкурсі "Євробачення-2023" Tvorchi, оскільки тепер під питанням також участь гурту у всіх промо-заходах перед "Євробаченням".  

"Під питанням наша участь у всіх промозаходах перед "Євробаченням" та можливість представити свою країну і творчість там найкращим чином. Ми маємо надію, що справедливість візьме гору, зрадники будуть покарані, а нам дадуть можливість працювати на благо країни та на бренд України. Нам потрібна ваша підтримка. Нам потрібен #культурнийшлях", — підсумували музиканти.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TVORCHI (@tvorchi_official)

Проти заборони виїзду чоловіків артистів за кордон виступив і зірковий захисник України, учасник "Культурного десанту" Коля Сєрга. 

"Хтось працює з воїнами на передовій, піднімаючи бойовий дух. Хтось працює в містах, у своїх містах, в деокупованих містах, протиставляючи мистецтво страху і несправедливості. А хтось популяризує українську культуру за кордоном і збирає гроші на підтримку армії. І не можна сказати, який з цих напрямків важливіший чи який не потрібен. Настільки самоорганізована і дисциплінована культура як в нас є прикладом для всього світу", — сказав Сєрга.

Флешмоб #культурнийшлях

Після усіх інцидентів та скандалів українські митці об’єдналися у флешмоб #культурнийшлях, розповідаючи про важливість своєї діяльності за межами України, де вони популяризують нашу культуру, збирають кошти на армію, закуповуючи для фронту автомобілі, дрони, спорядження, аптечки та інші речі першої потреби. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KAZKA (@kazka.band)

Що відомо про конфлікт із Щегелем

Андрій Щегель в інтервʼю Роману Скрипіну заявив, що втік з України, щоб його не мобілізували. На питання, як йому вдалося це зробити, він відповів: "то я ж артист". Також він заявив, що вибір хлопців, які пішли захищати в Україну — гинути.

Після цього вийшло ще одне відео, у якому стендапер назвав українців "щурами". Він додав, що його почали критикувати, адже люди заздрять тому, що Щегель зміг виїхати за кордон, а вони не можуть.

Однак вже зовсім скоро комік записав звернення із виправданнями та вибаченнями. Він різко змінив риторику та заявив таке:

"Я в жодному разі не вважаю, що вибір людини саме гинути на війні. І маю на увазі, що українці свідомо обирають Україну. І бажання за неї боротися, яке часом призводить до загибелі кращих її дітей", — сказав Щегель у зверненні.

Наразі невідомо, чому саме Щегель вирішив просити вибачення. Однак після скандалу навколо артиста український Мінкульт заявив, що перегляне умови для виїзду чоловіків-артистів за кордон.

Нагадаємо, зірки відстоюють можливість виїзду за кордон та закликають до збереження можливості колегам збирати кошти та робити контент по той бік державного кордону. 

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