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Украинский блогер рассказал, как кум Анатолия Анатолича спонсирует войну

6 октября 2023 16:00
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как кум Анатолия Анатолича спонсирует войну в Украине — известный блогер объяснил
Украинский шоумен Анатолий Анатолич во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинский блогер Богдан Беспалов рассказал о куме известного шоумена Анатолия Анатолича. По его словам, кум мужчины — спонсор ракет, которые российская армия запускает по территории Украины во время полномасштабного вторжения.

Об этом Богдан Беспалов рассказал на своем канале в YouTube.

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Оказывается, танцор Андрей Царь, который раньше жил вместе с певицей Светланой Лободой, крестил дочь блогера по имени Лолита. По словам Богдана Беспалова, сегодня кум блогера работает на российский рынок и платит налоги этой стране.

При этом, блогер утверждает, что Анатолий Анатолич ничего не рассказывает о том, как его кум высказывается на тему войны в Украине. Богдан Беспалов высказался о самом Анатоличе, обратившись к нему.

Анатолий Анатолич
Украинский шоумен Анатолий Анатолич во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

"Вот оно, лицемерие. От Анатолия Анатолича не стоит ждать ничего осмысленного, потому что этот персонаж работает по старым правилам шоу-бизнеса — он "топит" тех, кого удобно. А, по сути, отвлекая маневр от факапа с Царем и его измены, мы переключаемся на Лорак, Тодоренко и других предателей. Но всегда нужно начинать с себя. Правда, Анатолий Анатолий?", — обратился Богдан Беспалов.

Он достаточно резко высказался о том, кем является украинский шоумен Анатолий Анатолич.

"В целом, Анатолич никогда из себя ничего не представлял, ни как человек, ни как профессионал, ни как журналист. Вся его заслуга — его талантливая жена, которая смогла создать крутую шоу-бизнесовую "махину" в украинском шоу-бизнесе", — также добавил украинский блогер.

Мнение Анатолича о русскоязычных украинцах

Недавно украинский шоумен рассказал о неприятной ситуации в Польше. По словам Анатолича, сейчас невозможно различить украинцев среди русскоязычных людей.

"Я побывал один день в Варшаве и вот что понял. Здесь действительно много россиян. И проблема в том, что определить, украинец это или россиянин, почти невозможно, если человек говорит по-русски. Вы можете дома говорить по-русски, если вам так удобно, но если вы хотите идентифицировать себя, что вы украинец, единственный способ — это разговаривать по-украински", — отметил Анатолий Анатолич.

Публикация со страницы Анатолия Анатолича
Публикация со страницы Анатолия Анатолича. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский шоумен Анатолий Анатолич высказался об ЛГБТ-сообществе.

Ранее мы рассказывали, что шоумен Анатолий Анатолич отметил, что не смог обменять валюту.

Также мы сообщали о том, что ведущий Анатолий Анатолич обратился к украинцам.

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