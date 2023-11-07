Добрынин вспомнил, как вел шоу Холостяк в России — что он об этом думает сейчас

Телеведущий Никита Добрынин на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский ведущий и блогер Никита Добрынин дал откровенное интервью, в котором рассказал о своей жизни и профессиональной сфере. Во время интервью главный герой романтического телепроекта "Холостяк-9" вспомнил, как он работал в России.

Это можно послушать во время интервью Никиты Добрынина телеканалу "СТБ" в YouTube.

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Работа Никиты Добрынина в России

Известный телеведущий вспомнил, как в 2021 году он начал вести романтическое шоу "Холостяк" в России, где главным героем был рэпер Тимати. Но ему удалось отработать только один эпизод, ведь после него Никита сразу же заболел коронавирусом.

Ведущий Никита Добрынин и рэпер Тимати на российском шоу "Холостяк". Фото: УНИАН

Сейчас ведущий и блогер признается, что уже никак не может изменить свое прошлое, но жалеет и хотел бы этого избежать. Также Никита Добрынин объяснил, почему он согласился вести российское шоу, и признался, что он думает об украинских звездах, которые тоже работали в РФ.

"Многие топовые ведущие прошли этот путь. Хотелось бы этого избежать? Да, конечно. Что касается "Холостяка" в РФ, я очень скоро пожалел. И возможно, это Божье провидение, что заболел COVID и не смог продолжить съемки в этом проекте. Почему я согласился?Потому что в этот период между Украиной и Россией велась торговля, курсировали поезда, и другие известные украинские звезды, артисты, ведущие снимались и выступали там. Я чувствовал только пафос. Пренебрежительное отношение было. Наши звезды — гораздо человечнее и более открытые", — объяснил Никита Добрынин.

Ведущий Никита Добрынин на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также ведущий признался, зачем он ездил в Россию, и объяснил, что был рад не поехать больше туда из-за того, что заболел и не платил штрафы.

"Меня пригласили от глобального проекта и я приехал с миссией рассказать свою историю. У меня не было желания понравиться, закрепиться однажды. Я заболел COVID и потом радовался, что не уехал. Не платил штрафы. Я действительно заболел", — заявил Никита.

На чем сейчас зарабатывает Никита Добрынин

Недавно ведущий рассказал о том, что приносит ему больше дохода сейчас. Он признался, что он зарабатывает сейчас из-за работы в Интернете. В частности, речь идет о деятельности, связанной с социальной сетью Instagram и YouTube.

Также ведущий Никита Добрынин объяснил, на что он сейчас тратит свой заработок.

"Нужно платить за садик сына, нужно покупать продукты, нужно оплачивать аренду квартиры, нужно коммунальные услуги оплачивать, нужно помогать родителям", — признается украинский телеведущий и блогер Никита Добрынин.

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