Григорий Решетник попал в скандал из-за поездки за границу – украинцы разъярены

Украинский телеведущий Григорий Решетник на мероприятии в Италии. Фото: Instagram Григория Решетника

Украинский телеведущий, ведущий романтического шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник показал себя за границей. Известный телеведущий поделился кадрами со своей супругой Кристиной, с которой он вместе находится в другой стране.

Соответствующими кадрами Григорий Решетник поделился на своей странице в Instagram.

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Публикация Григория Решетника

Известный украинский ведущий сейчас находится со своей женой Кристиной в Праге. Там Григорий Решетник работал ведущим на дне рождения подруги семьи. Ведущий развлекал гостей на празднике, а его жена рассказывала всем о работе своего мужа.

Телеведущий показал видео, где можно увидеть, как он со своей супругой позирует на фоне украшенной фотозоны. При этом, сам Григорий одет в классический костюм черного цвета, а его жена Кристина — в красивое короткое платье и на каблуках.

Публикация Григория Решетника из Праги. Фото: скриншот из Instagram

"Наконец-то встретились", — написал украинский телеведущий Григорий Решетник под семейными кадрами.

Впрочем, среди подписчиков звезды сразу же стали появляться разные мнения по поводу этих кадров. Одни люди начали писать комплименты в адрес ведущего и его жены, другие стали критиковать его за то, что он уехал за границу во время войны.

С каждым следующим ребенком Кристинка только становится красивее

Три мальчика, вау фигура, вау, что за секрет!!! Кристина — Вы невероятна! Где Вы заказывали такое платье? Скажите, пожалуйста, оно тоже просто

А что это за неанонсированный финал "Холостяка"?

Позор!!!! Ребята на передовой гибнут, а Грише весело!!! А почему??? Потому что у Гриши нет на передовой из родственников никого, да и самого Гриши

Позор вам. Отец троих сыновей, а прячетесь за своим трудом, за тремя сыновьями… Ничего не вижу хорошего в вашей паре. Пожелания — дождитесь Победы наших Защитников, а потом уже и жируйте, если совесть позволит…

Комментарии со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на заграничные поездки

Телеведущий довольно часто ездит в другие страны из-за того, что он многодетный отец. Но каждая его заграничная поездка во время полномасштабной войны заканчивается немалой критикой пользователей сети.

К примеру, Григорий вместе со своей женой Кристиной ездили в Рим, откуда показывали фото. Подписчики сразу же начали его критиковать, из-за чего он напомнил, что поехал туда не отдыхать, а работать.

Публикация Григория Решетника из Рима. Фото: скриншот из Instagram

А в прошлом году его осудили за поездку в Прагу.

Публикация Григория Решетника из Праги. Фото: скриншот из Instagram

Впрочем, звездный ведущий не обращает внимание на эту критику, а продолжает делиться фото и видео из-за границы.

Напомним, мы писали о том, что телеведущий Григорий Решетник со своей женой Кристиной обратился ко всем хейтерам.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущий Григорий Решетник показал настоящую боль для украинцев.

Также мы сообщали о том, что украинский ведущий Григорий Решетник высказался о своей поездке за границу.